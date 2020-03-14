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İtalya'nın ardından İspanya da karantinada

İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkenin karantina altına alındığı, resmen açıklandı.
İtalya'nın ardından İspanya da karantinada

İspanya'da 5 bin 232 vaka ile birlikte şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 133 kişi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İspanyol televizyonları, İtalya'da olduğu gibi "evde kal" sloganıyla sosyal medyada başlatılan kampanyaya geniş yer vermeye başlamıştı.

İspanya hükümeti, ülkede yaygınlığı artan koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına aldı.

EVDEN ÇIKMAK İÇİN BAZI ŞARTLAR VAR

Olağanüstü hal ilan edilen ülkede vatandaşlara sadece işe gitmek, yemek ve ilaç almak ve hastaneye gitmek için evden çıkma izni verilecek.

İspanya İçişleri Bakanlığı'nın, yerel ve bölgesel güçler de dahil olmak üzere tüm polis gücünü kontrol etmesine karar verildiği bildirildi.

İspanyol basınında çıkan haberler, kabine toplantısı sırasında yayınlandı.

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