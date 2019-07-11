  • BIST 99.217
  • Altın 260,115
  • Dolar 5,6826
  • Euro 6,4065
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 27 °C
»

İtalyanlar Beşiktaş'taki ayrılığı duyurdu

Udinese'nin Dorukhan Toköz için Beşiktaş ile 10 milyon euro bonservis karşılığı anlaşma sağladığı yazıldı.
İtalyanlar Beşiktaş'taki ayrılığı duyurdu

Udinese'nin Beşiktaş ile Dorukhan Toköz transferi için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Udinese'nin Beşiktaş'ı 10 milyon euro bonsevis bedeli ödeyerek anlaşmaya vardığı belirtildi. Becao transferini açıklayan Udinese'nin, kısa süre içerisinde Dorukhan Toköz'ü de resmen duyuracağı bilgisi verildi.

Udineseli yetkililerin, uzun süredir İstanbul'da Beşiktaş ile sıkı pazarlık halinde olduğu ve nihayetinde bu işi olumlu sonuçlandırdıkları vurgulandı.

150 bin euro'ya Beşiktaş'a transfer olan başarılı orta saha geçen sezon 25 maçta 3 gol, 3 asist kaydetmişti.

MENAJERİ UDINESE'Yİ DOĞRULAMIŞTI

Dorukhan'ın menajeri Necdet Ergezen, geçtiğimiz günlerde Udinese'nin teklifini doğrulamış ve "Dorukhan şu ana dek sadece İtalyan kulüplerinin radarında. Udinese'nin 7 milyon euro'luk bir teklifi var ve buna 1 milyon euro da performans bonusu ekliyorlar. Beşiktaş, bu teklifi yeterli bulmadı. Biz de bulmadık. Dorukhan'ın ederini bulması halinde bir kulübe satılabileceğini düşünüyorum." sözlerini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anadolu Efes'e Avrupa Ligi'nden ödül10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:53
  • Erol Bedir transferi açıkladı10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:22
  • Başakşehir transfere doymuyor10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:19
  • Galatasaray'da Fernando ile yollar ayrıldı10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:59
  • Türkiye'nin en çok kazanan teknik direktörü kim?10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:44
  • Fenerbahçe'den resmi Mesut Özil açıklaması10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:00
  • Tek ayakkabılı şampiyon Emine'nin yeni hedefi Avrupa'da altın10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:55
  • Emre Belözoğlu kampa katıldı10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:12
  • Galatasaray, Emre Mor ile anlaştı10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:41
  • Trabzonspor'dan bir transfer daha09 Temmuz 2019 Salı 15:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti