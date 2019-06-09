  • BIST 93.809
  • Altın 251,400
  • Dolar 5,7914
  • Euro 6,5701
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

İtfaiye boğulmalara karşı uyardı

Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı Başkentlilere göl, gölet ve barajlara girmeyin uyarısında bulundu.
İtfaiye boğulmalara karşı uyardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Başkent ve çevresinde Mogan, Mavi Göl, Kurtboğazı Barajı, Hirfanlı Barajı ve Kesikköprü gibi çok sayıda göl, gölet ve baraj bulunduğuna dikkat çekerek, şu uyarılarda bulundu:
“Havaların ısınması ile birlikte maalesef boğulma olayları çoğalıyor. Özellikle kırsalda bu konuda çocukların çok dikkat etmesi lazım. Gölet ve barajlarda yüzme bilseler dahi bu sulara girmemeleri lazım. Halkımızı özellikle uyarıyoruz. Keyifle gittiğimiz piknikler trajediye dönüşüyor maalesef. Çocuklar ve aileleri bilmedikleri suya girmesinler. Bunlar çok kötü sonuçlar doğurabiliyor, ocaklar sönüyor. Lütfen dikkat etsinler, akıntılı sular, barajlar bu tarz yerlerde çocuklarını suya sokmasınlar. Bu tür vakalar ölümle sonuçlanabiliyor. Ailelerden destek bekliyoruz.”

img_1191.jpg

MİSİNA VE BALIK AĞLARINA DİKKAT

Ankara ve çevresinde yer alan akarsu, gölet ve barajlarda kaçak balık avcılığının yapıldığını da belirten Kurumlu, bu sularda suyun içine bırakılan balık ağı ve misina iplerinin yüzeyden görülmediğini de hatırlatarak, suya oynamak, yüzmek ya da eğlenmek amacıyla giren insanlar için hayati tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Ankara İtfaiyesi verilerine göre “Sualtı Arama ve Kurtarma Timi” tarafından sadece 2014-2018 yılları arasında göl, gölet ve barajlardan 49 kişinin cansız bedeni çıkartıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt geçit inşaatında sona yaklaşıldı10 Haziran 2019 Pazartesi 00:37
  • Baraj Doluluk Oranları 9 Haziran 2019 Ankara - ASKİ09 Haziran 2019 Pazar 08:28
  • Elektrik Kesintisi 10 Haziran 2019 Ankara - Başkent EDAŞ09 Haziran 2019 Pazar 08:27
  • Kahramankazan köylerine ücretsiz pazar servisi08 Haziran 2019 Cumartesi 00:34
  • Bilkent Bulvarı ışıl ışıl08 Haziran 2019 Cumartesi 00:32
  • Tiyatro kursiyerleri mezun olup oyun sergiledi08 Haziran 2019 Cumartesi 00:30
  • Fuar alanı inşaatı yüzde 35 bitti08 Haziran 2019 Cumartesi 00:25
  • En çok emlak satışı Çankaya’da08 Haziran 2019 Cumartesi 00:23
  • Altındağ'da mahallelere özel temizlik08 Haziran 2019 Cumartesi 00:20
  • Kursiyerlerden örnek proje08 Haziran 2019 Cumartesi 00:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti