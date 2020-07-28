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İtfaiye ekibi, dar sokaklar nedeniyle yangına müdahalede zorlandı

SAKARYA’nın Erenler ilçesinde 2 katlı evin çatısında başlayan yangın, çevrede bulunan 3 evin çatısına daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin dar sokaklar nedeniyle güçlükle müdahale ettiği yangın söndürülürken, 4 binada hasar meydana geldi.
İtfaiye ekibi, dar sokaklar nedeniyle yangına müdahalede zorlandı

Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi 4004. Sokak’ta saat 16.00 sıralarında 2 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, çatıdan yükselen alevler çevresindeki 3 binanın çatısına daha sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekiplerinin evlere ulaşmakta zorlandığı görüldü. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, yangını söndürdü.

Yangında 4 binada hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

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