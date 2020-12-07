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İtfaiye ekibinin yangında düşen mobilya ve camlardan kurtulma anı kamerada

İtfaiye ekibinin yangında düşen mobilya ve camlardan kurtulma anı kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 4 katılı mobilya atölyesinin en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çalışmalar sırasında itfaiye ekipleri en üst kattan düşen cam ve mobilyalardan son anda kurtuldu. O anlar anbean görüntülere yansıdı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi Uçkun Sokak'ta faaliyet gösteren 4 katlı mobilya atölyesinin en üst katındaki üretim yerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, atölyeden yükselen alevi ve dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, kısa sürede yangın büyüdü. İş yeri çalışanları güçlükle kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmaları sırasında en üst kattan cam ve mobilyalar düştü. Bu sırada bölgede bulunan itfaiye ekipleri yaralanmaktan son anda kurtuldu. O anlar, anbean kameraya yansıdı. Yangını gören vatandaşlar da meraklı gözlerle olayları izledi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

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