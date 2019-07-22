  • BIST 101.089
  • Altın 260,239
  • Dolar 5,6853
  • Euro 6,3777
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 21 °C
»

İtfaiye ekiplerinden din görevlilerine yangın eğitimi

İtfaiye ekipleri tarafından mezarlıklarda görev yapan din görevlilerine iş sağlığı ve güvenliği bu kapsamında, “Yangınla Mücadele ve Arama Kurtarma Eğitimi” verildi.
İtfaiye ekiplerinden din görevlilerine yangın eğitimi

HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM 

Ankara İtfaiyesi ekipleri, Karşıyaka Mezarlığı’nda Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 26 din görevlisine yangına karşı alınacak önlemler ve ilk müdahaleyle ilgili 15 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verdi.    

Yangın çıkmasına neden olabilecek ihmal ve dikkatsizlikler konusunda görevli din personeline uyarılarda bulunan İtfaiye ekipleri; yangın çeşitleri, hangi tür yangınlarda hangi tür söndürme tüplerinin kullanılacağı, yangına ne şekilde yaklaşılacağı konularında da söndürme tekniklerini tek tek anlattı. 

SAHADA TATBİKAT 

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda verilen eğitimin ardından yangın tatbikatı yapılarak bilgiler pekiştirildi.

Temsili olarak Karşıyaka Mezarlığı’nda boş bir alanda yakılan ateş, eğitim alan din görevlileri tarafından yangın tüpleri kullanılarak söndürüldü. Eğitim sonrası Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından katılımcılara sertifikaları verildi. 

mah_0554.jpg
KÜÇÜK BİR MÜDAHALE İLE CAN VE MAL KAYBI ÖNLENEBİLİR

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Yılmaz Erbin, yangın eğitimi sayesinde küçük bir müdahalenin can ve mal kaybını önleyebileceğine dikkat çekerek, “Yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarında imam arkadaşlarımız en önde olsun diye bu eğitimi düzenledik. Başarılı olan ve sertifika alan imamlarımızı tebrik ediyorum” dedi.
En temel amaçlarının pratik bilgilerle olası felaketlerin önüne geçmek olduğuna vurgu yapan İtfaiye Daire Başkanlığı Genel Koordinatörü Levent Çeri ise şu bilgileri verdi:
“Amacımız itfaiyeye olay yerine gelmeden kendi personelimize de hem evinde hem iş yerinde pratik bilgiler vererek, olası felaketleri önceden önlemektir. Bunun için hizmet içi tatbikatlar yapıyor ve sürekli tekrarlıyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin geri dönüşünü de duyuyoruz. Bizden aldığı pratik bilgileri uygulayarak evinde oluşabilecek felaketin önüne geçen personelimiz var.”

Yangın söndürme eğitiminin çok faydalı olduğunu belirten Karşıyaka Mezarlığı din görevlilerinden Süleyman Karaca, “Bu eğitimi aldıktan sonra bir olayla karşılaştım. Evimizin önünde yanan bir araca müdahale ettim. Öncelikle İtfaiye ile iletişime geçileceğini daha sonra yangına müdahale edileceğini öğrendim” derken, Birol İpek de, “Eğitimlerde öğrendiklerimi eşime ve çocuklarıma da anlattım. Onları da bilgilendirmiş oldum. Aslında çok basit önlemlerin büyük sonucu olacak durumları engelleyeceğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

  
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramankazan Belediyespor’lu halterciler Türkiye Şampiyona'sından madalyalarla döndüler23 Temmuz 2019 Salı 00:12
  • Ankara'da yol çizgisi çalışması23 Temmuz 2019 Salı 00:10
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz yaz kampları23 Temmuz 2019 Salı 00:06
  • Beypazarı'nda yeni belediye hizmet binası yükseliyor23 Temmuz 2019 Salı 00:05
  • Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Satranç Haftasına özel gösteriler sergiledi23 Temmuz 2019 Salı 00:03
  • Sanatçı nesiller Altındağ Ulucanlar'da 23 Temmuz 2019 Salı 00:01
  • Teleferikle gökyüzünden Ankara'ya bakış22 Temmuz 2019 Pazartesi 00:59
  • Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş büyükelçilerle buluştu22 Temmuz 2019 Pazartesi 00:55
  • Mamak Saimekadın Amfi Tiyatro’da Çocuk Şenliği22 Temmuz 2019 Pazartesi 00:53
  • Gölbaşı'nda larvalar temizlendi22 Temmuz 2019 Pazartesi 00:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti