İtfaiye Haberleşme Ağını Güçlendirdi

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, haberleşme ağını güçlendirdi. Kendi öz bütçe ve çabası ile Çankırı’ya telsiz haberleşme sistemi kazandıran Çankırı İtfaiyesi, diğer ilçeler ile haberleşmeyi de sağladı.

Sistem, Çankırı İtfaiyesi’nin olası durumlarda desteğe en çok gittiği Eldivan, Yapraklı ve Korgun’a yerinde inceleme yapılarak ücretsiz olarak kuruldu.

Çankırı İtfaiyesi, atıl durumdaki malzemeleri kullanarak haberleşme sistemini oluşturdu. Tek çatı altında hızlı bir haberleşme sağlayan sistem, Ankara-Kastamonu arası mesafede net çekim imkânı sağlıyor. Kendi güç kaynağından beslenen haberleşme sistemi, doğal afetlerde elektrik kesintisi olmadan haberleşmeyi sürdürüyor. 112 Acil Çağrı Merkezinden gelen ihbarlar, İtfaiye Müdürlüğüne iletilerek bu sistem ile itfaiye erleri arasında ya da ilçe ekipleri ile hızlı koordinasyon sağlıyor.

Eldivan, Korgun ve Yapraklı’ya ücretsiz olarak kurulan sistem, olası yangın, trafik kazaları, arama ve kurtarma çalışmaları gibi hayati önem taşıyan olaylara müdahalede vakit kaybını önlüyor. Daha kapsamlı ikinci sistem için deneme çalışmaları ise devam ediyor.