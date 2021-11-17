İtfaiyeci Alım Takvimi Belli Oldu

Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alımı için sınav takvimi belli oldu. Sınava girmeye hak kazanan 750 adayın isimleri Büyükşehir Belediyesi resmi internet sayfasında ilan edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı kadrosunda görevlendirilmek üzere 150 itfaiye eri alımı için harekete geçti.

Başvuru takviminin sona ermesinin ardından sınava girmeye hak kazanan 750 adayın ismi ve sınav takvimi Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde açıklandı.

750 ADAY SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVDA TER DÖKECEK

“www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden sınavdaki parkur detayları başta olmak üzere sözlü ve uygulamalı sınava girecek adayların isimleri KPSS sınav puanı sıralamasına göre ilan edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın liyakat esasına dayalı olarak atama yapılacağını duyurduğu 150 itfaiye memuru alımı için boş kadro sayısının 5 katı oranında aday, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak.

“İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” ya da “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” ön lisans programlarından mezun 1234 kişi arasından başvuruları geçerli olan ve fiziksel yeterliliğe sahip 750 aday 22 Kasım-1 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek sözlü ve uygulamalı sınavda ter dökecek.

Sınava Zübeyde Hanım Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No:9 İskitler Altındağ adresinde yer alan Ankara İtfaiyesi yerleşkesinde girecek olan adayların yanlarında sınav giriş belgesi ile tanıtıcı resimli resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) ve uygulamalı sınav için spor malzemelerini bulundurmaları gerekiyor.