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İtfaiyeciler, Azerbaycan bayraklarıyla tur attı

ŞANLIURFA’da ‘İtfaiye Haftası’ etkinlikleri kapsamında itfaiye ekipleri, sirenler eşliğinde araçlarının camlarına taktıkları Azerbaycan bayraklarıyla şehir turu atarak, Azerbaycan halkına destek verdi.
İtfaiyeciler, Azerbaycan bayraklarıyla tur attı

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak araçlarıyla konvoy yaparak şehir turu atan ekipler, bu yıl Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki göstermek ve Azerbaycan'a destek vermek amacıyla araçlarını Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süsledi. Ekipler, daha sonra çeşitli büyüklükteki araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı. Tur sırasında sirenlerini çalan ekiplere güzergahtaki vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Nur, şehir turu etkinliğinde Azerbaycan'a destek vermek için araçlara Azerbaycan bayrakları astıklarını belirterek, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yapmış olduğu haksız saldırıyı kınadığımızı belirmek ve Azerbaycan'ın her zaman yanında olduğumuzu göstermek için araçlarımızı Azerbaycan bayraklarıyla süsledik. Kardeş ülke, can Azerbaycan'ı gönülden destekliyoruz. Buradan onlara selamlarımızı gönderiyoruz" diye konuştu.

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