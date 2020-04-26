İtfaiyeciler oruçlarını görevleri başında açtı

Ankara itfaiyesine bağlı Merkez İtfaiye İstasyonu'nda görevli itfaiyeciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında oruçlarını akşam nöbeti sırasında açtı.

İftar için yemekhaneye gelen itfaiyeciler, sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi. Yemeklerini almadan önce dezenfektan kullanan itfaiye erlerinin ateş ölçümleri de yapıldı.

Sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yerleştirilen masalara geçen itfaiyeciler, çalışma arkadaşlarıyla birlikte oruçlarını açtı.

İftar sırasında da telsiz dinlemeye devam eden itfaiyecilerin sofrasında, nohut, pilav, salata ve irmik tatlısı yer aldı.

İtfaiye Grup Amiri Mustafa Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın aldığı tedbirleri kurumlarının da uyguladığını belirtti.

İş yerinde alınan tedbirlere değinen Güneş, ramazanın başlamasıyla da hijyen kurallarının titizlikle uygulandığını söyledi.

Nöbet sistemine geçtiklerini, çalışmalarını bu şekilde sürdürdüklerini dile getiren Mustafa Güneş, "İş yerine gelen arkadaşlarımızın hepsi el dezenfektanı kullanıyorlar, daha sonra ateş ölçerle ateşleri ölçülüyor. İstirahatlarını yapıyorlar, görev gelene kadar bekliyorlar." dedi.