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İtfaiyecilerin yardımına mahallenin çocukları yetişti

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir evin yakınında otların tutuşmasıyla çıkan yangını söndürmek isteyen itfaiyecilere, mahalledeki çocuklar yardım etti.
İtfaiyecilerin yardımına mahallenin çocukları yetişti

Edremit ilçesi Cennetayağı mahallesi Sulu sokakta henüz bilinmeyen nedenle bir evin yakınındaki otlar tutuştu. Çıkan yangın mahallelileri korkuttu. Yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü gören vatandaşlar, itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri geldi. 

Alevler boş evin etrafını sarınca itfaiye erleri bir yandan takviye ekip isterken, bir yandan da alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın yerine hortumları götürmekte güçlük çeken itfaiye erlerinin yardımına mahallenin çocukları yetişti. Çocuklarla birlikte olay yerinde bulunan polisler de itfaiye erlerine destek olunca hortumlar yangın yerine taşınarak, alevlere müdahale edildi. İtfaiyeci ağabeylerine destek olan çocuklar; "Biz bakkalda oturuyorduk. Yangın çıktı, biz de koştuk geldik. İtfaiyecilere yardım ettik. Hortumu taşıdık. Yangın yerine takviye ekiplerin gelmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü" dedi. Çocuklar, yangını söndüren itfaiyeci ağabeylerini alkışlayıp teşekkür etti.

Yangın nedeniyle evin bir bölümü ile bahçedeki otlar yanarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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