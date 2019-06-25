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İtfaiyeden piknikçilere uyarı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte piknik yapan vatandaşları yangın tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olma konusunda uyardı.
İtfaiyeden piknikçilere uyarı

Ankara İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, söndürülmeden yere atılan kibrit ve sigaraların ayrıca yangına davetiye çıkardığına dikkat çekerek, pikniğe giden vatandaşların alandan ayrılmadan önce mangal ateşini söndürmelerini, közünü de toprağa gömmeleri gerektiğini söyledi.

Pikniklerde yakılan mangalların, kontrol edilmediği takdirde büyük yangın riski taşıdığını vurgulayan Kurumlu, sıcak havaların ve rüzgarın bu riski en üst seviyeye çıkardığını söyledi ve şöyle konuştu:
“Piknik için ormanlık ve yeşil alanları tercih edenler, yaktıkları ateşin söndüğünden emin olmadan alandan ayrılmasınlar. Bu alanlarda ayrıca gizli bir tehlike daha var. O da cam ve şişe kırıklarının ortalıkta bırakılması. Bunlar, güneşin etkisiyle mercek işlevi görerek, otların tutuşmasına yol açarak, yangına sebebiyet veriyor.”

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ANIZ YANGINLARINA DİKKAT

Kavurucu yaz sıcaklarında bir başka büyük yangın riskinin de anız ve kuru ot kaynaklı olduğunu belirten Ankara İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, vatandaşların bilinçlendirilmesi yönünde eğitim çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi:
“Anız yangınları ve kontrolsüz atılan kuru otların yanması bizim en büyük sıkıntımız. Bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla biz zaten eğitim amaçlı broşürlerimizi veriyoruz ama yine de uyarılarımızı yapıyoruz. Özellikle piknikçilerin mangaldan sonra ateşlerini söndürmeden gitmeleri, rüzgarla birlikte sönmeye yüz tutan közün etrafa dağılıp kuru otları tutuşturmasıyla, ağaçlara çok büyük zarar vermekte. Bu yangınlar kontrol edilmezse başımıza büyük felaketler geliyor. Ormanlarımız milli servetimiz, bu konuda halkımızdan da destek bekliyoruz.”

YEŞİL ALANLARA DİKKAT

Başkent’in ekili alanları, ormanlar ve fidanlıklar civarında yaşayan vatandaşların da yangınlara karşı dikkatli olmasını, çocuklarını yangın tehlikesine karşı uyarmaları gerektiğini söyleyen Kurumlu, bu bölgelerde sönmemiş kibrit veya sigara izmariti atılmasıyla çıkan yangın miktarının çok fazla olduğunu hatırlattı.
Kurumlu, piknik alanı işleten kişilerden mülkiyetine veya kullanım hakkına sahip oldukları yeşil alanlarda, yangın tehlikesine karşı gerekli önlemleri almasını da istedi.
 

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