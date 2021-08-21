  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9100
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

İthal edilen beyaz eşyalar artık enerji verimliliği açısından da denetlenecek

Çamaşır, bulaşık, kurutma makineleri, buzdolabı ve televizyonların ithalatında, "enerji verimliliği" açısından çevreye duyarlı olup olmadıklarına yönelik denetimler yapılabilmesinin önü açıldı.
İthal edilen beyaz eşyalar artık enerji verimliliği açısından da denetlenecek

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ithalatta ürün güvenliği denetimleri, tüketicilerin ve sanayicilerin güvenli ürün kullanabilmesini sağlamayı, haksız rekabeti önlemeyi, güvenli ürün üreten ve ithal eden firmaları korumayı, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin korunmasını amaçlıyor.

Söz konusu denetimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden tamamen elektronik ortamda yapılan başvurular aracılığıyla yürütülüyor. Bu başvurular risk değerlendirmesine tabi olarak denetime yönlendirilebiliyor. Bu kapsamda, güvenli ürün ithal eden firmaların daha az, güvensiz ürün ithal eden firmaların ise daha fazla denetlenmesi ve güvensiz ürünlerin Türkiye'ye girişine engel olunması hedefleniyor.

Bu çerçevede, araç parçalarından oyuncaklara, tüketici ürünlerinden tıbbi cihazlara, makinelerden tekstil ürünlerine, telekomünikasyon ürünlerinden kişisel koruyucu donanımlara kadar birçok ürün grubunda ithalat aşamasında denetimler yapılırken, ürün güvenliği yanında enerji verimliliği kontrolleri de gerçekleştiriliyor.

AB'ye de uyumlu adım
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan çalışmalarla uyumlu şekilde, ithalat aşamasında enerji verimliliği açısından denetlenebilmeleri amacıyla bazı ev tipi buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır ve kurutmalı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyon gibi ürünler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği" ile "Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği" kapsamına alındı.

Böylelikle yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile uyumlu olacak şekilde söz konusu ürün gruplarının ithalat aşamasında enerji kullanımı açısından da etkin denetlenmesinin önü açıldı.

Enerji tasarrufu sağlanacak
Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan düzenlemesiyle çok enerji harcayan verimsiz ürünlerin ithalatının engellenmesi ve bu ürünlerin kullanılmamasıyla enerji tüketiminde büyük ölçüde tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

Böylelikle çevrenin korunması yönünde önemli bir adım atılırken, Türkiye’nin enerji açığının azaltılmasına da katkı sağlanmış olacak.

Öte yandan, ithalatçı firmalara söz konusu ürünlerin ithalat işlemlerinde sorun yaşamamaları için 2 aylık geçiş süreci tanındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SSB Başkanı Demir'den TF-2000 ihale duyurusu20 Ağustos 2021 Cuma 15:52
  • GÜBRETAŞ'ın konsolide net satış geliri 3,9 milyar lira oldu20 Ağustos 2021 Cuma 13:34
  • 'Doğanın sarı gelini' ayçiçeğinde hasat başladı20 Ağustos 2021 Cuma 12:19
  • Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması20 Ağustos 2021 Cuma 11:28
  • Miilux OY’a yerli üretim ödülü20 Ağustos 2021 Cuma 11:25
  • Ankara'da 15 bin memurdan 'kabul edilebilir teklif' talebi20 Ağustos 2021 Cuma 10:51
  • Turkcell Pasaj’ın cirosu 6 ayda 3 kat arttı20 Ağustos 2021 Cuma 10:50
  • Toyota'da çip krizi üretimi durdurdu20 Ağustos 2021 Cuma 09:57
  • Küresel piyasalarda satış ağırlıklı seyir devam ediyor20 Ağustos 2021 Cuma 09:26
  • Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri genişletildi20 Ağustos 2021 Cuma 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti