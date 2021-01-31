  • BIST 1.473
  • Altın 435,103
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

İthal kömür cep yakıyor

Sobalı evlerde vatandaşın ısınmak için aldığı 25 kg’lık torbalarda satılan ithal kömürün fiyatı 29-35 lira arasında değişiyor. Vatandaşsa bu rakamın yalnızca sobayı değil cebi yaktığını söylüyor. 
İthal kömür cep yakıyor

Bugün pek çok evde vatandaş ısınma ihtiyacını sobayla karşılıyor. Ancak son yollarda kur fiyatlarındaki artışla beraber ithal kömür fiyatlarının yükselmesi soba yakan vatandaşın ekonomisine büyük bir yük getirmeye başladı. 25 kg’lık ithal ve genellikle Sibirya’dan gelen kömürün torbası 29-35 lira arasında satılırken, tonu 1200-1400 liralara geliyor. Kömür satıcılarına göre artışın temel nedeni kurun artması ve ülke içerisinde dağıtım maliyetlerinin yükselmesi. Vatandaş ise ısınma masrafının ayda 400-500 liraya çıktığını belirerek kömür fiyatlarının düşmesi gerektiğini belirtiyor. 

whatsapp-image-2021-01-31-at-11.47.03.jpegKURA BAĞLI OLARAK ARTIYOR
Görüştüğümüz kömür satıcıları artışın kur kaynaklı olduğunu belirterek, “Sibirya’dan ithal gelen bu kömürler genellikle Dolar üzerinden alınır. Son yıllarda ülkemizde doların Türk lirası karşısında değerinin artmasıyla pek çok üründe olduğu gibi kömürde de fiyat artışı oldu. Geçtiğimiz yıl 25-27 lira arasında değişirken bu yıl rakam 29-34 lira arasında değişiyor. Kurun yanı sıra ülkemizde dağıtım maliyetleri de yükseldi. Örneğin bu kömürleri taşıyan bir tırın mazotundan şoför giderine kadar bir artış oldu. Bunların hepsi kömürün torbasına eklendi. Şuan için tekrar bir artış beklemiyoruz. Standart şekilde gidiyor. Dolar ve maliyetler bu şekilde sabit durursa seneye de büyük bir fiyat artışı olmaz” dedi. 

20210131_113332.jpg

VATANDAŞ: KÖMÜR UCUZA GELMİYOR
Evinde sobayla ısınan vatandaşlar ise kömürün maliyetinin geçmişe göre arttığını ve ev ekonomisini zorladığını belirterek, “ Günde yarım torba hatta biraz daha fazlasını ısınmak için yakmanız gerekir. Bu da günlük ortalama 15-20 lira ısınma masrafı demektir. Ayda 500-600 lira yakıt masrafı. Bunun yanında mutfak ve banyo için tüp masrafı var. Bir büyük tüp 110 lira. İnsanlarda yanlış bir algı var. Doğalgaz daha pahalı kömür ucuza geliyor diye. Tüm bunları hesap ettiğinizde kömürün daha pahalıya geldiğini görebilirsiniz. Eskiye göre kömürün torba fiyatı arttı. 1 buçuk 2 ton kömür alsanız 1800-2000 lirayı geçiyor. Ayrıca kömürde bütün eviniz değil yalnızca bir odanız ısınır. Kış zor geçer” ifadelerine yer verdi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 31 Ocak 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ31 Ocak 2021 Pazar 09:09
  • Su Kesintisi 31 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ31 Ocak 2021 Pazar 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?31 Ocak 2021 Pazar 09:00
  • Salgın Hastalıklar Ve Alınan Bazı Ekonomik Tedbirler 230 Ocak 2021 Cumartesi 02:02
  • Güdül Okuyor29 Ocak 2021 Cuma 06:06
  • AK Parti Pursaklar Teşkilatı'ndan SEVİNDİREN TELEFON29 Ocak 2021 Cuma 05:30
  • Ankara kimliğini topluma bir kez daha hatırlatacak belgeselin ilk gösterimi yapıldı29 Ocak 2021 Cuma 05:05
  • Kardeşlik İmandan Bir Parçadır29 Ocak 2021 Cuma 04:04
  • O yumurtalar raflardaki yerini aldı29 Ocak 2021 Cuma 03:03
  • Kaybolan Eserlerimizden; Kervansaraylar29 Ocak 2021 Cuma 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti