İthal kömür cep yakıyor

Sobalı evlerde vatandaşın ısınmak için aldığı 25 kg’lık torbalarda satılan ithal kömürün fiyatı 29-35 lira arasında değişiyor. Vatandaşsa bu rakamın yalnızca sobayı değil cebi yaktığını söylüyor.

Bugün pek çok evde vatandaş ısınma ihtiyacını sobayla karşılıyor. Ancak son yollarda kur fiyatlarındaki artışla beraber ithal kömür fiyatlarının yükselmesi soba yakan vatandaşın ekonomisine büyük bir yük getirmeye başladı. 25 kg’lık ithal ve genellikle Sibirya’dan gelen kömürün torbası 29-35 lira arasında satılırken, tonu 1200-1400 liralara geliyor. Kömür satıcılarına göre artışın temel nedeni kurun artması ve ülke içerisinde dağıtım maliyetlerinin yükselmesi. Vatandaş ise ısınma masrafının ayda 400-500 liraya çıktığını belirerek kömür fiyatlarının düşmesi gerektiğini belirtiyor.

KURA BAĞLI OLARAK ARTIYOR

Görüştüğümüz kömür satıcıları artışın kur kaynaklı olduğunu belirterek, “Sibirya’dan ithal gelen bu kömürler genellikle Dolar üzerinden alınır. Son yıllarda ülkemizde doların Türk lirası karşısında değerinin artmasıyla pek çok üründe olduğu gibi kömürde de fiyat artışı oldu. Geçtiğimiz yıl 25-27 lira arasında değişirken bu yıl rakam 29-34 lira arasında değişiyor. Kurun yanı sıra ülkemizde dağıtım maliyetleri de yükseldi. Örneğin bu kömürleri taşıyan bir tırın mazotundan şoför giderine kadar bir artış oldu. Bunların hepsi kömürün torbasına eklendi. Şuan için tekrar bir artış beklemiyoruz. Standart şekilde gidiyor. Dolar ve maliyetler bu şekilde sabit durursa seneye de büyük bir fiyat artışı olmaz” dedi.

VATANDAŞ: KÖMÜR UCUZA GELMİYOR

Evinde sobayla ısınan vatandaşlar ise kömürün maliyetinin geçmişe göre arttığını ve ev ekonomisini zorladığını belirterek, “ Günde yarım torba hatta biraz daha fazlasını ısınmak için yakmanız gerekir. Bu da günlük ortalama 15-20 lira ısınma masrafı demektir. Ayda 500-600 lira yakıt masrafı. Bunun yanında mutfak ve banyo için tüp masrafı var. Bir büyük tüp 110 lira. İnsanlarda yanlış bir algı var. Doğalgaz daha pahalı kömür ucuza geliyor diye. Tüm bunları hesap ettiğinizde kömürün daha pahalıya geldiğini görebilirsiniz. Eskiye göre kömürün torba fiyatı arttı. 1 buçuk 2 ton kömür alsanız 1800-2000 lirayı geçiyor. Ayrıca kömürde bütün eviniz değil yalnızca bir odanız ısınır. Kış zor geçer” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA