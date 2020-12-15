İTO Başkanı Avdagiç: Destekler esnafın salgın kaybını hafifletecek

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin esnafın salgın kaybını hafifleteceğini belirterek, "Destek paketi tedarik zincirindeki önemli 4 halkayı güçlendirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin esnafın salgın kayıplarını azaltacağını belirten sektör temsilcileri, böyle doğrudan bir desteğin ilk kez verildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket iş dünyası temsilcilerini memnun etti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketinin, tedarik ve tüketim zincirindeki önemli 4 halkayı güçlendireceğini söyledi.

İş dünyası olarak açıklanan tedbirleri olumlu bulduklarını ve piyasanın temel direği olan esnafın salgın kayıplarını geri kazanmasına imkan vereceğine inandıklarını vurgulayan Avdagiç, "Hükümetin aldığı bu olumlu kararı, diğer işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletmesini bekliyoruz." dedi.

Avdagiç, alınan kararların, salgının etkileri azalana kadar istihdam kapılarını açık tutacağını ve küçük işletmelerin hareket kabiliyetini artıracağını kaydederek "Bu destekler perakendeye zincirleme etki yapacaktır. Söz gelimi kira desteğiyle sadece mahallemizdeki taksici, lokantacı, pastaneci ve kuaförün kapıları açık kalmayacak, milyonların hayatına ve dolaylı olarak ekonomiye dokunulmuş olacak. Diğer yandan birçok sektörde KDV indirimleri ve gayrimenkul kiralarında stopaj avantajının sürelerinin uzatılması, işletmelerin önünü görmesini sağlayacak, enflasyonla mücadele ve TL'nin cazibesini destekleyecektir. Turizm tesisleri için kamu payı yükümlülük ertelemesinin süre uzatımı da sektörü 2021 yılına daha iyi motive edecektir." değerlendirmesini yaptı.

"Esnafımız tarihte ilk kez böyle bir destek alacak"

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, çok sevinçli olduklarını belirterek, "Ülkemizde ilk kez böyle bir karar alındı ve esnafa doğrudan destek yapılacak." dedi.

Kendilerinin devlete hiçbir zaman yük olmadan bugünlere kadar geldiklerini dile getiren Yılmaz, "Esnaf büyük bir sıkıntı içerisindeydi. Verilen destek sıkıntılarımıza bir nebze de olsa çare olacak." diye konuştu.

Yılmaz, kira yardımı ve hibe desteğinin özellikle küçük esnaf için büyük önem arz ettiğini kaydederek, kira stopaj desteğinin de sektörde sevinçle karşılandığını belirtti.

Bu süreçte yaşadıkları sıkıntılardan bahseden Yılmaz, vatandaşlardan, özellikle mahallelerindeki esnaflardan alışveriş yapma ve onların işlerini sürdürmelerine bir nebze de olsa katkı sunmaları çağrısında bulundu.