  • BIST 99.584
  • Altın 383,871
  • Dolar 7,0417
  • Euro 7,6662
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

İTÜ'nün uzay sahası aracı ABD'den derece getirdi

İstanbul Teknik Üniversitesi Rover Takımı, tasarladığı insansız kara aracı ile Mars Society tarafından ABD'de düzenlenen University Rover Challenge yarışmasında 36 takım arasında 3. oldu.
İTÜ'nün uzay sahası aracı ABD'den derece getirdi

İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) yapılan açıklamaya göre, gezegen keşif robotları üzerine çalışmalarını sürdüren İTÜ Rover Takımı, yeni tasarladıkları 4. nesil roverlarıyla Türkiyeyi University Rover Challenge'da temsil ederek derece kazandı.

Çok sayıda ülkeden toplam 93 takımın başvurduğu ve elemeler sonucu içlerinden 36 takımın finale kaldığı yarışmada İTÜ Rover Takımı, AXA Sigorta sponsorluğunda tasarladıkları insansız kara aracıyla jürilerden 92,78 puan aldı. Takım bu sonuçla Czestochowa University of Technology (Polonya), BRAC University ve Missouri University of Science and Technology (ABD) ile üçüncülüğü paylaştı.

İTÜ Rover Takımı, 2017 senesinde yarışmanın final etabına aldığı kabul ile Türkiye'den katılmaya hak kazanan ilk takım oldu. Devam eden senelerde bu başarısını sürdüren İTÜ Rover Takımı bu yılki yarışmada 3. olarak derece elde eden ilk Türk takımı unvanına da sahip oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığından ticari taksilere yönelik kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin genelge05 Mayıs 2020 Salı 09:22
  • Denizli'de karantina süresi dolan 168 kişi evlerine uğurlandı05 Mayıs 2020 Salı 09:21
  • İTÜ'nün uzay sahası aracı ABD'den derece getirdi05 Mayıs 2020 Salı 09:20
  • Atama kararları Resmi Gazete'de05 Mayıs 2020 Salı 09:18
  • Kaymakamlık kursunu bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı05 Mayıs 2020 Salı 09:18
  • ABD Kongresinden Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'a teşekkür mektubu05 Mayıs 2020 Salı 09:16
  • Uluslararası Kriz Grubu'ndan Hafter'e baskı çağrısı05 Mayıs 2020 Salı 09:14
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Mayıs 2020 Salı 09:13
  • İçişleri Bakanlığından şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge05 Mayıs 2020 Salı 09:13
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar05 Mayıs 2020 Salı 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti