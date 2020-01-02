  • BIST 115.776
  • Altın 292,673
  • Dolar 5,9557
  • Euro 6,6669
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

İÜ öğrencilerinden zam eylemi

Kampüsteki yemek tarifesinin tek öğüne düşürülmesi ve ikinci yemek ücretinin 18 liraya çıkarılmasını protesto eden öğrenciler, Türk bayrağı eşliğinde yürüdü.
İÜ öğrencilerinden zam eylemi

İstanbul Üniversitesinin yemekhane ücretlerine zam yaptığını duyurmasının ardından öğrenciler duruma tepki gösterdi.

Üç öğün verilen yemek sayısının ikiye indirildiği, bunlardan yalnızca birinin 3.5 TL olacağı, diğeri için 18 TL ödeneceği duyuruldu.

TÜRK BAYRAĞI'YLA YÜRÜDÜLER

Yemek ücretlerinin zamlanmasına tepki gösteren öğrenciler, Türk bayrağı eşliğinde Beyazıt kampüsü içerisinde yürüdü. Beyazıt Kampüsü ana kapısı önüne çıkan grup basın açıklaması yaptı.

"ANADOLU'NUN HER KÖŞESİNDEN GELEN ÖĞRENCİLERİMİZİ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR"

Öğrenci Konseyi Başkanı Emir Alp Turgut, “Ülkemize ve milletimize yeni nesiller yetiştirmesiyle ve köklü yapısıyla, geçmişten günümüze bir bilim köprüsü oluşturan üniversitemizde yemek tarifesinin tek öğüne düşürülmesi ve ikinci yemek ücretinin 18 liraya çıkarılması, biz öğrencileri derinden üzmüştür. Alınan bu kararın ardından İstanbul Üniversitesi Konseyi olarak ilk günden itibaren rektörlükle görüşerek bu kararın öğrencileri mağdur ettiğini ifade ettik. Anadolu'nun her köşesinden gelerek eğitimi için üniversitemizi tercih eden arkadaşlarımızın beslenme hakkının bir öğüne düşürülmesi tüm öğrencilerimizi olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz karar ile karşı karşıya kalanlar, sadece şehir dışından gelen arkadaşlarımız değil, İstanbul’da yaşayan ve zamanını kütüphanemizde geçiren diğer arkadaşlarımız da bu durumdan mağduriyet duymaktadır." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: O ürünlerde KDV düştü02 Ocak 2020 Perşembe 15:44
  • Netanyahu, elindeki bakanlıkları bıraktı02 Ocak 2020 Perşembe 15:33
  • Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırı davasında karar02 Ocak 2020 Perşembe 15:07
  • Türkiye harekete geçti: İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı02 Ocak 2020 Perşembe 15:00
  • Endonezya’da sel: Çok sayıda ölü var02 Ocak 2020 Perşembe 14:28
  • Göztepe'de Eren Derdiyok'un biletini kesti02 Ocak 2020 Perşembe 14:23
  • Yerli otomobil için önemli ön sipariş açıklaması02 Ocak 2020 Perşembe 14:21
  • Yılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldı02 Ocak 2020 Perşembe 14:12
  • SP Libya kararını açıkladı02 Ocak 2020 Perşembe 13:17
  • Bahçeli geri dönüyor02 Ocak 2020 Perşembe 13:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti