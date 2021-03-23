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Ivica Olic CSKA Moskova'nın yeni teknik direktörü oldu

41 yaşındaki Hırvat çalıştırıcının, takımla bugün ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi.
Ivica Olic CSKA Moskova'nın yeni teknik direktörü oldu

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, teknik direktörlük görevine Ivica Olic'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Viktor Goncharenko ile yolların ayrılmasının ardından Olic ile anlaşma sağlandı.

41 yaşındaki Hırvat çalıştırıcının, takımla bugün ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi.

Futbolculuk döneminde 2003-2007 yıllarında CSKA Moskova forması giyen Olic, Rus ekibiyle 3 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşamıştı.

Aktif futbol kariyerine 2017 yılında son veren Olic, Hırvatistan Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.

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