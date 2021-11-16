“İyi Ki Doğdun” Telefonu

Gazetemize konuşan AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, vatandaşları telefonla arayarak doğum günlerini kutladıklarını açıklayarak, güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.

ÇAT KAPI ZİYARETLER BAŞLADI

Normalleşme süreciyle birlikte ‘çat kapı’ ziyaretlere yeniden başladıklarını da belirten Türkayık “Bu ziyaretler çok verimli geçiyor. Elhamdülillah üye sayımızı 32 bin 876’ya çıkarttık” bilgisini verdi.

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, normalleşme süreci sonrası yaptıkları çalışmalarla ilgili gazetemize bilgi verdi.

ÇAT KAPI ZİYARETLER YENİDEN BAŞLADI

Normalleşme süreciyle birlikte ‘çat kapı’ ziyaretlere yeniden başladıklarını açıklayan Başkan Türkayık, “Pandemi döneminde bulaş riskini azaltmak için genelde telefonla, video konferans yoluyla vatandaşlarımıza ulaştık. Normalleşme ile birlikte seçmene ulaşma noktasında ‘çat kapı’ dediğimiz ziyaretlere yeniden başladık ve bu çalışmaya ağırlık veriyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gittiğiniz yerde ‘kapı kapı gezin’ diyor” ifadelerini kullandı.

“ÜYEDE HEDEFİN ÜZERİNDEYİZ”

Çat kapı ziyaretlerin verimli geçtiğini ve olumlu geri dönüş aldıklarını vurgulayan Başkan Türkayık konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu vesile ile kapı kapı taramalar yapıyoruz. Belirlenen saatlerde teşkilat arkadaşlarımız sahaya çıkarak ‘çat kapı’ ziyaretlerimizi gerçekleştiriyor. Bu ziyaretleri 15 günde bir yapıyoruz. Ancak bu ziyaretleri haftada bire indirmeye çalışacağız. Üyelik noktasında vatandaşlarımızı AK Parti’ye üye olmaya davet ediyoruz. Üye olmak isterse insanlarımızı hemen kapıda üye yapıyoruz. Bu ziyaretler çok güzel oluyor ve verimli de geçiyor. Elhamdülillah üye sayımız 32 bin 876. Şu anda hedefimizin yüzde 12 üstündeyiz.”

“SEÇMENLER ZİYARET EDİLİYOR”

İlçe Başkanı Servet Türkayık, üye sayısının ilçe karar defterine işlendikten sonra haftada bir güncellendiğinin bilgisini verdi. Çat kapı ziyaretlerinin çok faydalı geçtiğini belirten Türkayık, “Hem seçmenimizi ziyaret etmiş oluyoruz hem üye çalışması yapıyoruz. Bu vesile ile hem üyelikleri güncellemiş hem de üye kazandırmış oluyoruz. Bereketi de görünüyor” dedi.

“İLÇE DANIŞMA TOPLANTILARI YENİDEN BAŞLIYOR”

Normalleşme süreci ile birlikte ilçe danışma toplantılarına da başlayacaklarını duyuran Türkayık şunları kaydetti: “Pandemi vesilesiyle yapamamıştık. Bu ayın 22’sinde ilçe danışma toplantımız var. Hem genel başkan yardımcılarımızın hem de milletvekillerimizin katıldığı ilçe danışma toplantılarımıza başladık.”

21 MAHALLEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Pursaklar’ın 21 mahallesinde yürüttükleri diğer çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Türkayık şunları söyledi: “Ayrıca daraltılmış SKM çalışmalarımız var. Milletvekillerimizin katılımıyla 10-15 güne bir belirlenen yerlere esnaf ziyaretleri ve STK ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Cuma namazlarını her hafta farklı bir camide kılıp orada ziyaretlerde bulunuyoruz. Diğer çalışmalarımız rutin olarak devam ediyor.”

İLÇE VATANDAŞINA DOĞUM GÜNÜ TELEFONU

Pursaklar’da yaşayan vatandaşların telefonla arayarak doğum günlerini kutladıklarını da anlatan Türkayık, “İlçemizdeki nöbetçi yetkilimiz, Pursaklarlı hemşerilerimizi arayarak doğum gününü kutluyor. Bundan da güzel geri dönüşler alıyoruz. Sahadayız, çalışmalarımızı daha da artırarak her an seçim olacak gibi hazırlığımızı yapıyoruz” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA