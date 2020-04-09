"İyi ki sigarayı bırakmışım"

Milli kaleci Rüştü Reçber, corona virüsü tedavisinde, sigarayı uzun zaman önce bırakmış olmasının önemine dikkat çekti.

Reçber, mart ayında corona virüsüne yakalanmasının ardından Acıbadem Hastanesi’nde tedaviye alınmış, ardından taburcu edilmişti.

Sözcü’ye konuşan 46 yaşındaki eski kaleci, yoğun ve uzun bir tedavi süreci yaşadığını, şimdi evinde olduğunu söyledi.

Reçber, sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah’a şükür kurtardık. Bu işin şakası yok. Çok dikkatli olun. Beş yıl önce iyi ki sigarayı bırakmışım. 15-20 gün daha karantinada kalacağım. Tüm sevenlere, iyi dilekleri için çok teşekkür ederim. (Eşinin hastalığı bulaştırdığı iddiası) Bu hayatta en zor şey cahil insanlara laf anlatmaktır. Zaten ne Işıl ne de benim bunlarla uğraşacak zamanımız da yok.”