  • BIST 1.577
  • Altın 444,106
  • Dolar 7,3832
  • Euro 8,9599
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -3 °C
SON DAKİKAMerkez Bankası faiz kararını açıkladı
»

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Kabukcuoğlu'ndan, 'kuraklığa karşı yağmur suları depolansın' önerisi

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, şehirlerde çatılardan akan yağmur sularının depolanarak, kuraklığa karşı değerlendirilmesini istedi.
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Kabukcuoğlu'ndan, 'kuraklığa karşı yağmur suları depolansın' önerisi

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve dünyada yaşanan kuraklık tehlikesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyada iklim değişikliğinin yaşandığına dikkati çeken Kabukcuoğlu, "İklim değişiklikleri kuraklığın esas nedenidir. İklim değişikliğine bağlı olarak bazı yerlerde su azlığı görülecek. Bazı yerlerde arazide çölleşme, deniz seviyesinde yükselme meydana gelecektir. Gıda stoklarında sıkıntılar yaşanacak ve kitlesel göçler olacaktır." dedi.

Kuraklığa karşı Türkiye'nin de harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Kabukcuoğlu, su yönetiminin önemine işaret etti.

Kabukcuoğlu, Türkiye'de suyun yüzde 70'inin tarım sektöründe kullanıldığını, tarım alanında kullanılan suyun ise yüzde 88,5'inin vahşi sulamayla tüketildiğini kaydetti.

Su tasarrufunun sağlanması için vahşi sulama yerine damlama veya başka yöntemlerin uygulanması gerektiğini belirten Kabukcuoğlu, yağmur sularının da değerlendirilmesini istedi.

Büyükşehirlerde toprak sıkıntısı olduğu için yağmur sularının betona düştüğünü dile getiren Kabukcuoğlu, "Çatılardan akan suları depolarda toplayıp daha sonra bahçe veya tarlalarda tüketebiliriz. Aynı şekilde atık sular da mikroplardan arındırılarak, tekrar kullanıma sokulabilir." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti'li Akbaşoğlu: Erken seçim yok20 Ocak 2021 Çarşamba 16:29
  • Ömer Çelik: Türkiye düşmanlarının diliyle Cumhurbaşkanımıza saldırdılar 20 Ocak 2021 Çarşamba 16:28
  • BBP Genel Başkanı Destici: Artırılan zirai kredi faiz oranları 2021 öncesi faiz oranlarına geri çekilmelidir20 Ocak 2021 Çarşamba 13:41
  • Binali Yıldırım, Manisa Valisi Karadeniz'i ziyaret etti18 Ocak 2021 Pazartesi 13:31
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerinde tekrar kazanacağız13 Ocak 2021 Çarşamba 14:19
  • Meral Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı12 Ocak 2021 Salı 18:28
  • Remzi Çayır: Yazıcıoğlu olayı suikast mı kaza mı, net olarak ortaya konsun12 Ocak 2021 Salı 11:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası açtı11 Ocak 2021 Pazartesi 15:52
  • AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek darbeci zihniyetin ürünüdür11 Ocak 2021 Pazartesi 15:20
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine hakarettir11 Ocak 2021 Pazartesi 14:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti