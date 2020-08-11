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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Çok yakın zamanda seçim beklemiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yakın zamanda seçim beklemediğini söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Çok yakın zamanda seçim beklemiyorum

Çeşitli ziyaretler için Kırıkkale'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk olarak Yahşihan ilçesinde vatandaşlarla buluştu, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. 

Bir kahvehaneye giren ve kendisine ikram edilen çayı içen Akşener, emeklilerle sohbetinde emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirtti.

Akşener, bir kişinin "Erken seçim olacak mı?" sorusuna, "Ekonomiye bağlı. Çok erken bir seçim beklemiyorum. 2021 Haziran'ı olabilir belki. Çok yakın zamanda bir seçim beklemiyorum." yanıtını verdi.

Bir başka kişinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "eve dön" çağrısını hatırlatması üzerine Akşener, "Ben şimdi Sayın Bahçeli'nin ev sözünün ne manaya geldiğini bilmediğim için Sayın Erdoğan'a seslendim. Dedim ki ortağını ilgisiz bırakma. Bana sardırdı. Onun için ilgilen. Eve mi? Onu bilmiyoruz. Yuvalar çok, evim de yuva. Ben başından söyledim. Ben politikayı bırakıp herkesten özür dileyip eve dönerim. Bu derece." diye konuştu.

Kente propaganda amaçlı gelmediğini dile getiren Akşener, partili cumhurbaşkanlığı sistemini Türkiye'nin taşıyamadığını savundu.

İyileştirilmiş, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yana olduklarını aktaran Akşener, AK Parti, CHP ve kendilerinin katılımıyla bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Parlamenter sistemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Gelin, adam gibi oturup bu sisteme geçelim diyoruz. Geçer miyiz? Bunu zaman gösterecek. 2021 Haziran'da seçim bekleniyor. Diyelim ki 2023'te oldu, bakın iddia ediyorum Sayın Erdoğan bu matematikle seçilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Meral Akşener, yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne de değinerek, şunları kaydetti:

"Sağın her rengi Ayasofya'nın açılmasını ister. Ben de isterim, onun tavrını koyduk. Mesela bilinmeyen bir şey var. Geçmişin solcuları da emperyalizm üzerinden baktığı için onlar da Ayasofya'nın açılmasının karşısında değildi. Ayasofya konusunda, 'olsun' diyen en genç yapı biziz. Çocuklarımızın öncelikleri ne? Onun için yeni neslin taleplerine uygun bir bakış açısına ihtiyaç var. Çocuklarımız çok başka. Öncelik iş bulmak. Bakıyorsunuz, Hristiyan dünyasında da bu durum aynı. Ayasofya bizden gitti gibi bir durum olmadı. Bu yeni bir dünya."

Kaynak: Haber Kaynağı
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