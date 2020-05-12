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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Doğru yapılan işe evet bu doğrudur diyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Biz bir muhalefet partisiyiz ama iktidar-muhalefet kavramını, iktidarı oluşturan partiler gibi kırmızı kuvvetler-mavi kuvvetler olarak ayırmıyoruz. Doğru yapılan işe evet bu doğrudur diyoruz." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Doğru yapılan işe evet bu doğrudur diyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz bir muhalefet partisiyiz ama iktidar-muhalefet kavramını, iktidarı oluşturan partiler gibi kırmızı kuvvetler-mavi kuvvetler olarak ayırmıyoruz. Doğru yapılan işe evet bu doğrudur diyoruz." ifadesini kullandı.

İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener, "Bide Bunu İzle" YouTube kanalı ve "Radyo Karakutu" ortak yayınında gündemi değerlendirdi, seyircilerden gelen soruları yanıtladı.

Koronavirüsle mücadeleye değinen Akşener, AVM'lerin açılmasıyla ilgili Bilim Kurulundaki bazı bilim insanlarının yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Akşener, "Özellikle AVM'ler konusu biraz endişeye sevk etmiş durumda. Çünkü kapalı bir alan, havalandırması iç bünyeden geliyor. Dolayısıyla orada, yani kapalı alanda insanların birbirine ulaştırılması konusunda bilim insanların endişesi var. O endişe bize de yansıyor." dedi.

Ekonomik kaygılar nedeniyle bazı adımlar atıldığını ileri süren Akşener, bilim insanlarının endişelerinin gerçekleşmemesi dileğinde bulundu.

Akşener, tarımsal üretimin önemine değinerek, Rusya'nın buğday ithal eden bir ülkeyken bugün dünyaya buğday satan ülke konumuna geldiğini, Türkiye'nin ise buğday ihraç ederken ithal eder duruma geldiğini söyledi.

Pandemiden dolayı buğday ithalinin yapılamama riski olduğunu aktaran Akşener, Anadolu çiftçisinin mutlaka daha fazla desteklenmesi gerektiği üzerinde durdu. Meral Akşener, şöyle devam etti:

"Biz bir muhalefet partisiyiz ama iktidar-muhalefet kavramını, iktidarı oluşturan partiler gibi kırmızı kuvvetler-mavi kuvvetler olarak ayırmıyoruz. Doğru yapılan işe evet bu doğrudur diyoruz. Bu siyasetin tanımının değiştirilmesi için gereken ve değiştirmeye çalışan bir tutum. Biz İYİ Parti olarak ve ben Meral Akşener olarak ne Sayın Tayyip Erdoğan'ın düşmanıyım ne Sayın Devlet Bahçeli'nin düşmanıyım ne de diğer liderlerin düşmanı. Türkiye’nin yanında, doğru olan işlere evet, yanlışa yanlış deyip, şunu böyle yaparsanız. Bu millet rahat eder diyen bir pozisyondayım. Buna alışkın olunmadığı için biraz şaşırılıyor."

HDP ile ilgili kendisine bir soru sorulduğunda hep aynı şeyi söylediğini aktaran Akşener, "Biz prensip olarak, İYİ Parti olarak çok netiz bu konuda. PKK, IŞİD, El Kaide, YPG terör örgütüdür. Varsa onlarla legal-illegal sevgi veya saygı bağlamında bir duruşu olan yapılarla bir arada olmamız, yan yana gelmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

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