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İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Gök hayatını kaybetti

İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Murat Gök (45), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Gök hayatını kaybetti

İYİ Parti Strateji ve Toplumsal Politikalardan Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Dr. Murat Gök, bugün akşam saatlerinde Karşıyaka Mavişehir semtindeki evinde rahatsızlandı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gök'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Murat Gök'ün geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü ileri sürüldü. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Gök'ün ölümü, yakınlarını yasa boğdu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından Gök'le ilgili bir paylaşım yaptı. Gök'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Dervişoğlu, "Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." diyerek taziyelerini iletti.

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