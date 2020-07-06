İYİ Parti Milletvekili Cesur'un sözleri tepki çekti

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Burdur'da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, Salda Gölü'nde yapılan çalışmalara yönelik, ifadeleri, hem kamuoyunda, hem de sosyal medyada tepki çekti.

İYİ Parti Burdur 2. Olağan Kongresi, dün Burdur Belediyesi Halk Pazarı'nda yapıldı. Kongreye katılan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları eleştirdiği sözleri, tepki çekti. Salda'da yapılan çalışmalarla ilgili Cesur, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Cesur, şöyle devam etti:

"Biz bunu sizlerle yaparız. Biz bunu Kocaalilerle yaparız. Orada Şarkikaraağaç ilçe başkanım var, Şarkikaraağaç'ta Cemil ile yaparız. Çavdır'da Müzeyyen Hanımla yaparız. Ama biz bunu yaparız. Sizlerle yaparız."

Aylin Cesur'un bu sözleri, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda tepkilere neden oldu.