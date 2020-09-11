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İYİ Partili Aytun Çıray: Macron'un haddini aşan, kaba saba, taktiksel sözlerini ciddiye almıyoruz

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, "Macron'un haddini aşan, kaba saba, taktiksel sözlerini ciddiye almıyoruz. Belli ki Sayın Erdoğan'ı 'devlet benim' diyen 14. Louis ile karıştırmış." dedi.
İYİ Partili Aytun Çıray: Macron'un haddini aşan, kaba saba, taktiksel sözlerini ciddiye almıyoruz

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, AA muhabirine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Macron'un ifadelerini anımsatan Çıray, "Macron 'Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan ile' demiş. Macron'un haddini aşan, kaba saba, taktiksel sözlerini biz ciddiye almıyoruz. Belli ki Sayın Erdoğan'ı 'devlet benim' diyen 14. Louis ile karıştırmış." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti olarak temel sorun ve kaygılarının Türkiye'nin Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını korumakla ilgili olduğunu belirten Çıray, "Henüz Yunanistan Türkiye'ye 1,5 mil uzaklıktaki Kara Ada'ya da asker çıkardı. Kara Ada ve Fener Adası Meis'in takım adası değildir. Türkiye'ye aittir." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın fiili durum yarattığına işaret eden Çıray, şöyle devam etti:

"Mavi Vatan ilan edilen sularda Rusya füze denemesi yapabiliyorsa o zaman siz ya vatanınız üzerinde egemen değilsiniz veya hamaset siyaseti yapacağım derken kutsal kavramları aşındırıyorsunuz demektir.

Biz Macron'un boş laflarına tepki verelim vermesine de AKP önce 5 Ocak 2018'de Paris'te Macron ile Sayın Erdoğan'ın baş başa görüşerek yaptığı 7,5 milyar dolarlık uçak alımı anlaşmasını gözden geçirsin."

Kaynak: Haber Kaynağı
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