  • BIST 1.298
  • Altın 463,773
  • Dolar 7,6963
  • Euro 9,0926
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 11 °C
»

İYİ Partili Dervişoğlu: İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur. Özellikle HDP'nin içinde bulunduğu bir anayasa görüşmesinin İYİ Parti tarafından yapılabilmesinin mümkün dahi olamayacağını tekrarlıyorum" dedi.
İYİ Partili Dervişoğlu: İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur

İYİ Partili Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu açıklamasının ardından basın mensuplarının, disiplin kurulana sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın dün yaptığı basın açıklamasında gündeme getirdiği iddialar ve bu iddialarla ilgili isimler hakkındaki sorular üzerine konuştu. Özdağ'ın 'ben asla milletime yalan söylemedim' dediğini kaydeden Dervişoğlu, "Milletime yalan söylemedim' diyen bir siyasi şahsiyetin göz göre göre yalan söylüyor olması tarafımdan kabul edilebilecek bir davranış değildir. İYİ Parti'de her şey şeffaf bir biçimde yürütülmektedir. İYİ Parti'nin gizli ilişkileri ve ajandaları yoktur. Demokrasiyi kendi içerisinde içselleştirilmiş bir siyasi partiye yöneltilebilecek ithamlar sınıfına dahil etmiyorum Ümit Beyin söylediklerini. Arkasında başka şeyler arıyorum. Dolayısıyla yalan söylediğini, özellikle HDP'nin içinde bulunduğu bir anayasa görüşmesinin İYİ Parti tarafından yapılabilmesinin mümkün dahi olamayacağını tekrarlıyorum. Ortada kamuoyunu ikna edebilecek herhangi bir belge, veri, delil yokken İYİ Parti'ye yönelttiği bu iftiranın elbette ki bir bedeli olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

'BU ZARARIN MUTLAKA BİR KARŞILIĞI OLMALI'

İYİ Parti olarak, Özdağ'ın iddialarını ciddiye almadıklarını kaydeden Dervişoğlu, "Biz iktidarın büyük yalanlarıyla uğraşıyoruz. Özdağ'ın küçük ve mide bulandıran yalanlarıyla vakit kaybedecek değiliz. Kendisi Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Siyasetin bedeli bellidir, İYİ Parti'ye vermeye çalıştığı bu zararın mutlaka bir karşılığı olmalıdır. Kendisine pazar arayan bir işportacı gibi davranıyor. Kendisini psikolojik yönden de gergin gördüm, acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

Ümit Özdağ, dünkü açıklamasında, "Esasen CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Haziran 2018’de Cumhuriyet Gazetesi'nde verdiği demeçte, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun başkanlığında Millet İttifakı üyesi İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi’nin Anayasa taslağının bittiğini açıklamış. Ancak sonradan öğreniyoruz ki masada HDP de varmış" demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TBMM Başkanı Şentop: Türkiye her türlü baskıya rağmen ayakta tuttuğu demokrasisiyle geleceğe emin adımlarla yürüyor10 Kasım 2020 Salı 09:51
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir09 Kasım 2020 Pazartesi 19:18
  • Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak’ın 10 Kasım mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 13:40
  • Albayrak'ın istifa duyurusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama bekleniyor09 Kasım 2020 Pazartesi 13:11
  • Berat Albayrak'ın istifa kararında gözler Beştepe'de09 Kasım 2020 Pazartesi 12:48
  • Anayasa profesörü Serap Yazıcı Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ne katıldı09 Kasım 2020 Pazartesi 11:53
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yıl içerisinde depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz08 Kasım 2020 Pazar 15:09
  • Çavuşoğlu: Fransa'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesi iki yüzlülük06 Kasım 2020 Cuma 14:53
  • İYİ Partili Türkkan: Biden veya Trump arasında bir fark yok05 Kasım 2020 Perşembe 18:23
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi suçlu araması küstah siyaset kifayetsizliğidir05 Kasım 2020 Perşembe 15:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti