İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Türkiye'yi acilen bir seçim sürecine sokmalılar

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye'yi yönetenler acilen sorumluluk almalıdırlar. Türkiye'yi acilen bir seçim sürecine sokmalıdırlar" dedi.

İYİ Partili Tatlıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatlıoğlu, 2022 yılı bütçesinin komisyon görüşmelerinin tamamlandığını, Genel Kurul görüşmesinin ise 6 Aralık'ta başlayacağını hatırlatarak, "Bütçe geçmişi yüz yıllara dayanan, bütün dünyada demokratik ülkelerin tamamında parlamentolar tarafından onaylanıp yürürlüğe giren yıllık bir iktisadi programdır. Makro ekonominin dengelerini öngörür. Kamunun neleri satacağına, hangi hizmetleri yapacağına karar verir. Bu anlamda da Türkiye gerçekten geçmişten itibaren sağlam bir bütçe geleneğine sahiptir. Partili Cumhurbaşkanlığı döneminde bilhassa zayıflayan bu gelenekte şimdi 2022 yılı bütçesini görüşeceğiz" dedi.

'TÜRK LİRASI KORUMASIZ'

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin izlediği ekonomik politikalar nedeniyle; Türk Lirası'nın tedavülden kalkmakta olduğunu öne süren Tatlıoğlu, "Türk Lirası korumasız kalmıştır. Bayrağımız olan Türk Lirası bir yaprak gibi sürüklenmeye tabi tutulmuştur. Özellikle 128 milyar doları satıp, kişisel kariyerleri üzerinden, Türkiye'nin bugünü ve yarınıyla kumar oynayanlar, nelere mal olduklarını çok dikkatle izlemeliler; çünkü biz çok iyi takip ediyoruz. Bunun yargı da dahil takipçisi olacağız. Bu konuları mutlaka yargıya intikal ettireceğiz. Onun için bu sürecin bir rapor halinde kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Bugün tam bir faizci, rantçı, dövizle iş yapanların çok kazandığı, milletin ise fakirleştiği bir dönem vardır. Sorun dövizin değer kazanması değil, Türk Lirası'nın erimesi ve kaçınılan bir para birimi durumuna getirilmesidir" diye konuştu.

'TÜRKİYE ACİLEN SEÇİM SÜRECİNE SOKULMALI'

Tatlıoğlu, Türkiye'nin çok acil sorunları olduğunu belirterek, "Türkiye'yi yönetenler acilen sorumluluk almalıdırlar. Türkiye'yi acilen bir seçim sürecine sokmalıdırlar. Daha acil bir sorun yoktur. Bugün düne göre düşmanları daha fazla sevinen, dostları da çok daha fazla üzülen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bu da bizi çok üzüyor" ifadelerini kullandı.