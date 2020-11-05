İYİ Partili Türkkan: Biden veya Trump arasında bir fark yok

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Bizim için Biden veya Trump arasında bir fark yok. Her ikisi de Amerika'nın Türkiye hakkındaki kararını çok farklı uygulamayacak diye düşünüyorum" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkkan, İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin büyük fedakarlıklarla önemli işlere imza attığını belirterek, "Hepiniz biliyorsunuz ki hayatını kaybeden insanların sorumlusu deprem değil, 1999 depreminden bu yana sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler ve müteahhitlerdir" dedi.

ABD SEÇİMLERİ

Türkkan, ABD başkanlık seçimlerini yakından takip ettiklerini söyleyerek, "Bizim için Biden veya Trump arasında bir fark yok. Her ikisi de Amerika'nın Türkiye hakkındaki kararını çok farklı uygulamayacak diye düşünüyorum. Resmi sonuçlar kesinleşmese de Joe Biden, yeni dönemde ABD'nin yeni başkanı gibi görünüyor. Yeni dönemden bahsediyorum. Çünkü dış politikada Türkiye'nin başını ağrıtacak yeni bir yönetimle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.