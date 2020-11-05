  • BIST 1.180
  • Altın 529,042
  • Dolar 8,4170
  • Euro 9,9488
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

İYİ Partili Türkkan: Biden veya Trump arasında bir fark yok

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Bizim için Biden veya Trump arasında bir fark yok. Her ikisi de Amerika'nın Türkiye hakkındaki kararını çok farklı uygulamayacak diye düşünüyorum" dedi.
İYİ Partili Türkkan: Biden veya Trump arasında bir fark yok

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkkan, İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin büyük fedakarlıklarla önemli işlere imza attığını belirterek, "Hepiniz biliyorsunuz ki hayatını kaybeden insanların sorumlusu deprem değil, 1999 depreminden bu yana sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler ve müteahhitlerdir" dedi.

ABD SEÇİMLERİ 

Türkkan, ABD başkanlık seçimlerini yakından takip ettiklerini söyleyerek, "Bizim için Biden veya Trump arasında bir fark yok. Her ikisi de Amerika'nın Türkiye hakkındaki kararını çok farklı uygulamayacak diye düşünüyorum. Resmi sonuçlar kesinleşmese de Joe Biden, yeni dönemde ABD'nin yeni başkanı gibi görünüyor. Yeni dönemden bahsediyorum. Çünkü dış politikada Türkiye'nin başını ağrıtacak yeni bir yönetimle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti iktidarı 18'inci yılında02 Kasım 2020 Pazartesi 13:35
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız01 Kasım 2020 Pazar 15:01
  • Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu hayatını kaybetti01 Kasım 2020 Pazar 09:09
  • Muharrem İnce: (CHP)Haftadan haftaya, her gün yeni bir skandal duyuyoruz29 Ekim 2020 Perşembe 18:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz28 Ekim 2020 Çarşamba 11:10
  • Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü28 Ekim 2020 Çarşamba 09:24
  • Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi28 Ekim 2020 Çarşamba 09:04
  • Varank: Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız27 Ekim 2020 Salı 16:07
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatına tazminat ödeyecek27 Ekim 2020 Salı 14:30
  • Muharrem İnce: Hepsi yeni isim, bir iki gün içinde açıklayacağız27 Ekim 2020 Salı 14:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti