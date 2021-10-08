  • BIST 1.400,120
  • Altın 504,31
  • Dolar 8,9200
  • Euro 10,3000
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’ndan CHP’ye HDP resti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye'de 'Kürt sorunu' olduğunu ifade ederek, çözüm yolunun HDP'den geçtiğini söylemesine ittifak ortağı İYİ Parti’den tepki geldi.
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’ndan CHP’ye HDP resti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de 'Kürt sorunu' olduğunu savunarak çözüm yolunun HDP'den geçtiğini söyledi. CHP lideri, "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'yle biz bu sorunu çözebiliriz" ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI'NDA HDP ÇATLAĞI
Bu sözlere CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'den sert bir yanıt geldi. Medyascope yayınında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin terörist elebaşı Öcalan'a hürmet gösterdiğini bu yüzden meşru olamayacağını söyledi.

"ÖCALAN'A HÜRMET GÖSTERİYORLAR"
Ağıralioğlu, "Çocuklarımızı 40 yıldır öldüren bir cinayet şebekesinin başındakine hürmetle saygı gösteren, mecliste konuşmalar yapan mekanizma meşruiyet alanının dışına çıkar" dedi.

"DEVLETİN VARLIĞINI KORUSUNLAR"
Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "Kürt meselesi" için CHP'ye de çağrıda bulunan Ağıralioğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımızın, devlet kuran parti olarak, devletin varlığını koruyacak şekilde konuşmalarını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Pendik Limanı'nda 85,5 kilogram eroin ele geçirildi08 Ekim 2021 Cuma 09:31
  • Paris Anlaşması sonrası Türkiye ulusal katkı beyanlarını güncelleyecek08 Ekim 2021 Cuma 09:30
  • Paris Anlaşması, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı08 Ekim 2021 Cuma 09:30
  • Türkiye, Libya Bağımsız Araştırma Misyonunun açıkladığı rapora tepki gösterdi08 Ekim 2021 Cuma 09:29
  • Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü08 Ekim 2021 Cuma 09:26
  • Fırat Kalkanı bölgesinde bir asker şehit oldu08 Ekim 2021 Cuma 09:25
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Fırat Kalkanı bölgesinde ilk bilgilere göre 5 terörist ölü ele geçirildi08 Ekim 2021 Cuma 09:24
  • Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasında sona gelindi08 Ekim 2021 Cuma 09:24
  • Canan Kaftancıoğlu hakkında, İletişim Başkanı Altun'a hakaretten iddianame düzenlendi08 Ekim 2021 Cuma 09:23
  • Diyarbakır annelerinden Elhaman: Gençlerimizi kandırıp dağlarda, taşlarda çürütüyorlar08 Ekim 2021 Cuma 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti