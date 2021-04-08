  • BIST 1.420
  • Altın 460,471
  • Dolar 8,1497
  • Euro 9,6993
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 21 °C
»

İYİ Partili Yılmaz ve eşi TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz, TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı.
İYİ Partili Yılmaz ve eşi TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşinin içinde bulunduğu 06 DY 8824 plakalı makam otomobili, Meclis'in Çankaya kapısından giriş yaptıktan sonra başka bir otomobil ile çarpıştı.

Otomobilin arka koltuğunda oturan Yılmaz ve eşi çarpışmanın etkisiyle hafif yaralandı. Yüzünde açılma oluşan Yılmaz, bir peçete yardımıyla kanamalı bölgeye tampon uyguladı. Durmuş Yılmaz ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: Ankara'da tank topu atışları icra edildi08 Nisan 2021 Perşembe 14:58
  • Şehit Pilot Gençcelep toprağa verildi08 Nisan 2021 Perşembe 14:46
  • Afrin şehidinin cenazesi baba ocağında08 Nisan 2021 Perşembe 14:45
  • Kayseri'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli adliyede08 Nisan 2021 Perşembe 14:45
  • Almanya aşı için Rusya ile görüşecek08 Nisan 2021 Perşembe 14:36
  • Yunanistan unsurlarınca şiddet gören 30 kişi, Meriç Nehri'nde mahsur kaldıkları adacıktan kurtarıldı08 Nisan 2021 Perşembe 14:15
  • Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Bugün, dünya ekonomisinin lokomotifi genç girişimcilerdir08 Nisan 2021 Perşembe 14:14
  • Hicri 1442 Ramazan hilali önce Afrika'da görülecek08 Nisan 2021 Perşembe 13:52
  • Bakan Karaismailoğlu: İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul’un ihale çalışmaları devam ediyor08 Nisan 2021 Perşembe 13:14
  • Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi08 Nisan 2021 Perşembe 12:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti