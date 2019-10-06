  • BIST 103.464
  • Altın 275,576
  • Dolar 5,6906
  • Euro 6,2504
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

'İyi Tarım Uygulaması' kabak üretimini yüzde 50 artırdı

Bilecik'in Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve raf ömrü bir seneyi bulan kestane kabağının üretimi, "İyi Tarım Uygulaması" sayesinde geçen yıla oranla yüzde 50 arttı.
'İyi Tarım Uygulaması' kabak üretimini yüzde 50 artırdı

Bilecik'in Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve raf ömrü bir seneyi bulan kestane kabağının üretimi, "İyi Tarım Uygulaması" sayesinde geçen yıla oranla yüzde 50 arttı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hazırladığı projenin bakanlıkça kabul edilmesinin ardından "İyi Tarım Uygulaması"na geçen çiftçiler, hasadına henüz başlanan kestane kabağı için sabah erken saatlerde tarlaya gidiyor.

Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği Başkanı Mustafa Gezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 360 rakımlı köylerinde ürettikleri kabakların bir yıl boyunca bozulmadığını ve ülkenin dört bir yanından müşteri potansiyeli bulunduğunu söyledi.

"Rekolte bin 500 tonu bulacak"

Köyün geçirgen toprağı dolayısıyla kestane kabağının hem lezzetli hem de dayanıklı olduğuna dikkati çeken Gezen, ''Geçen yıl bin ton üretim yaptık. Bu yıl bin 500 ton rekolteye ulaşılacak. Hayvancılık bölgemizde yaygın olduğu için, biz bu hayvanların gübrelerini topraklarımızda kestane kabağı yetiştirmek için kullanıyoruz.'' diye konuştu.

Kabaklarda ortalama 8 kilogram olan ağırlığın, köylerindeki ürünlerde ise en az 15 kilogramı bulduğuna işaret eden Gezen, "Kestane kabaklarımız bazen 40-50 kilogram ağırlığa kadar çıkabiliyor. Türkiye'deki kabak üretimine büyük ölçüde katkıda bulunuyoruz. Özellikle balık lokantaları ve lüks restoranlar ürünümüzü çok tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Köydeki çiftçilerin ''İyi Tarım Uygulaması''ndan çok memnun olduğunu da vurgulayan Gezen, şöyle devam etti:

''Genelde kabağa hiç ilaç kullanmıyoruz. Çünkü kabak, belli bir ölçüden sonra hiç ilaç gerektirmeyen bir sebzedir. Devlet laboratuvarında bunların hasat öncesi tek tek numuneleri alınıyor. İlaç kalıntısı olmadığı belgeleri alınıyor. Biz de tüm üreticiler bu sınavdan başarı ile geçerek hiçbir kalıntı ilaç olmadan belgelerimizi aldık. Alnımızın akıyla bu işten çıktık.''

"İyi tarım çiftçiye katkı sağlıyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise Kızıldamlar köyünde yetiştirilen kabağın hasadının bir şenlik havasında geçtiğini söyledi. Kısa süre önce gerçekleştirilen şenlikte müdürlük olarak verimli bir sonuç aldıklarını belirten Yoldaş, il genelinde ise 5 bin tonluk bir kabak üretimi yapıldığını bildirdi.

"İyi Tarım Uygulaması"nın her geçen yıl çiftçiye büyük oranda katkı sağladığını aktaran Yoldaş, müdürlük olarak çiftçilerin yanlarında olduklarını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 26 meslekte daha belge zorunluluğu05 Ekim 2019 Cumartesi 13:30
  • Bin 200 yıllık ağaçtan toplanan zeytinler açık artırma ile satılacak05 Ekim 2019 Cumartesi 12:30
  • 'Beyaz altın'da hasat heyecanı05 Ekim 2019 Cumartesi 12:00
  • Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat05 Ekim 2019 Cumartesi 11:00
  • Çiftçinin yüzü yağlık ayçiçeğiyle gülüyor05 Ekim 2019 Cumartesi 10:00
  • Tarım Kredi'den mağaza atağı05 Ekim 2019 Cumartesi 09:00
  • Fındık ihracatında rekor bekleniyor05 Ekim 2019 Cumartesi 08:00
  • Bakan Albayrak'tan 'İVME Finansman Paketi' değerlendirmesi04 Ekim 2019 Cuma 16:47
  • Yeni yatırımlar için 3 özel endüstri bölgesi daha geliyor04 Ekim 2019 Cuma 11:14
  • Milli böyle sordu: Enflasyon düşüyorsa fiyatlar neden artıyor?04 Ekim 2019 Cuma 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti