İyiliğe kurban olacaklar

Ülkemizdeki insani yardım kuruluşları, Kurban Bayramı’nda vekalet yoluyla yurt içi ve yurt dışında kurban keserek ihtiyaç sahipleri ile mazlumların sofrasına kurban hisselerini ulaştıracak.

Ülkemizdeki yardım kuruluşları ve bazı vakıflar, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin desteğiyle dünyanın birçok noktasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Sivil toplum kuruluşları bu anlamda yurt içindeki ihtiyaç sahipleri ile mazlum coğrafyadaki soydaş ve dindaşlara kurban hisselerini eriştirebilmek için hazırlıklarını tamamladı. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da hayırseverlerin bağışlarını, yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine teslim ederek, onlara bir nebze olsun bayram sevinci yaşatacak. Yurt içi ve yurt dışında vekaletle kurban kesecek insani yardım kuruluşu ve vakıfların listesini derledik.

KURBANINI PAYLAŞ KARDEŞİNLE YAKINLAŞ

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), kurban kampanyasını ‘Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla yürütüyor. TDV’nin yurt içi için belirlediği kurban bedeli bin 125 TL iken yurt dışı için belirlediği kurban bedeli 925 TL.

KURBAN MUHTAÇLA PAYLAŞMAKTIR

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ‘Kurban Allah’a Yakınlaşmak Muhtaçla Paylaşmaktır’ sloganıyla kurban kampanyasını yürütüyor. Cansuyu’nun belirlediği kurban bedeli, Afrika için 800 TL, Asya için 900 TL, Arakan kampları-Bangladeş-Moro için bin 200 TL, Türkiye-Yemen- Filistin kampları için 1650 TL, Gazze için 2 bin 900 lira.

KARDEŞLİĞİ KURBANLA GÜÇLENDİRELİM

İHH İnsani Yardım Vakfı, ‘Kardeşliğimizi Kurbanla Güçlendirelim’ sloganıyla kurban kampanyasını yürütüyor. İHH’nun belirlediği kurban bedeli ise şöyle: Türkiye için bin 200 TL, Gazze için 2 bin 500 TL, yurt dışı 1. bölge için bin 200, yurt dışı 2. bölge için bin TL.

KURBANINIZ KALPLERE SEVİNÇ OLSUN

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ‘Kurbanınız 7’den 70’e Kalplere Sevinç Olsun! sloganıyla kurban kampanyasını yürütüyor. İDDEF’in kurban hisse bedeli 700 TL, küçükbaş hisse bedeli ise 800 TL.

ÇOCUKLARA UMUT OLARAK

Otizm Vakfı, ‘Kurban Bağışlarınız Çocuklarımıza Umut OIsun’ sloganıyla kurban kampanyasını sürdürüyor. Otizm Vakfı’nın hisse bedeli bin 250 TL.

Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Dayanışma Vakfı, Kurban Paylaşmaktır sloganıyla kurban hazırlıklarına devam ediyor. Alperen Ocakları, kurban hisse bedeli Kırgısiztan-Fildişi Sahili- Çad için bin TL, Suriye-Türkmen Dağı için ise bin 400 TL olarak belirledi.

KURBANINIZ HİLAL OLSUN

Türk Kızılay, kurban kampanyasını ‘Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla yürütüyor. Türk Kızılay'ın yurt içi ve yurt dışı kurban bedeli 1050 lira. Mehmetçik Vakfı, 2021 yılı vekaleten kurban bağışı bedelini bin 355 TL olarak belirledi.

KARDEŞLİKTE PAYINIZ OLSUN

ANDA Kardeşe Vefa Derneği, kurban kampanyasını ‘Kardeşlikte Payınız Olsun’ sloganıyla yürütüyor. ANDA’nın belirlediği hisse bedeli Türkiye için bin 450 TL, Suriye için bin 400 TL, Makedonya için bin 50 TL, Afrika için 650 TL, Afganistan için 900 TL.

İYİLİĞE KURBAN OLSUN

Vuslat Derneği, ‘İyiliğe Kurban Olsun’ sloganıyla çalışmalarını yürütüyor. Vuslat Derneği, kurban hisse bedelini 750 TL olarak belirledi. “Kurban Olsun Sağlık Olsun” sloganıyla kurban çalışmalarını sürdüren Yeryüzü Doktorları’nın belirlediği kurban hisse bedeli ise 880 TL. Verelel Derneği’nin belirlediği kurban hisse fiyatları ise şöyle: Türkiye için bin 850, Aftanistan için bin 300, Arakan için bin 300, Yemen için bin 300, Suriye için 2 bin, Filistin için 2 bin 900.

TÜRGEV’nin belirlediği kurban hisse bedeli bin 400, Sadakataşı Derneği’nin belirlediği kurban hisse bedeli 750 TL, Hayrat Yardım’ın kurban hisse bedeli 900 TL, Beşir Derneği’nin ise kurban hisse bedeli bin 300 TL.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-



