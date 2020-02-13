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İYİLİĞE ÖDÜL  

Başkent Postası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Merhamet ve Emek Ödülleri" sahiplerini buldu. Kendisini Ankara’nın yoksul semtlerindeki garibanlara ulaşmaya adayan Sadettin Karagöz’e plaket takdim edildi.
İYİLİĞE ÖDÜL  

Başkent Postası gazetesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Merhamet ve Emek Ödülleri" sahiplerini buldu. 
Çankaya’daki bir otelde düzenlenen törene Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu, Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Mehmet Altınöz, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nuri Ünal, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Gölbaşı Belediye Başkanı Yardımcısı Murat Ilıkan’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Başkent Postası İmtiyaz Sahibi Seyfi Uzunkök, konuşmasında, merhamet sahibi kişilerin toplumda göz ardı edildiğini kaydederek "Merhamet ve emek sahiplerinin unutulmaması için bu organizasyonu düzenleme gereği duyduk” dedi.

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ÖRNEK İSİMLERE ÖDÜL

Gecede birçok alanda örnek davranışa imza atan isimlere ödülleri takdim edildi. Ödüle layık görülen isimlerin bazıları şöyle: 
-Törende, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme özel bir hastanenin doğumhanesinde yakalanan ve soğukkanlılıklarını kaybetmeden çalışmaya devam eden Op. Dr. Miray Sekkin Eser ve ekibine plaket verildi.
-Manisa'da 2 milyon lira değerinde para ve çekin bulunduğu çantayı bularak sahibine teslim eden Durmuş Uğur ile İstanbul'da bir intihar girişimini engelleyen İbrahim Türkeri’ye plaket takdim edildi. 
-Balıkesir’de sokakta üşüyen köpeğe hiç tereddüt etmeden montunu bırakıp giden Faruk Sağdıç’a plaket sunuldu.  
-Ankara’da bir bankadan emekli olduktan sonra kendisini yardımseverliğe adayan ve şu an 5 bine yakın ihtiyaç sahibe ulaşmayı başaran ve “garibanların babası” olarak anılan Sadettin Karagöz’e plaket takdim edildi.  
-Yolda aracı bozulan bir hastanın imdadına yetişerek, hastayı makam aracı ile sağlık kuruluşuna yetiştiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a plaket verildi. 
-Ankara’daki bir restoranda bulaşıkçılık yaparak kazandığı parayla sokak hayvanlarına yem alıp hasta hayvanları tedavi ettiren Nurat Aşcaklı’ya plaket takdim sunuldu.

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YUSUF SAĞLAM/İLKSAYFA-

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