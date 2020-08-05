İyilik çığ gibi büyüdü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “Afiyet Ver” kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyanın 13. gününde sağlanan destek 8 milyon TL’yi aştı.

Sosyal medya hesapları üzerinden hayırseverlere teşekkür eden Başkan Yavaş'ın başlattığı iyilik hareketi tüm Türkiye’ye dalga dalga yayılıyor.

“İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” diyerek bugüne kadar birçok yardım kampanyasına imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, ülke sınırlarını aşan “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasının ardından “Afiyet Ver” kampanyası başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kurban bayramı öncesi başlattığı “Afiyet Ver” kampanyası yoğun ilgi görürken, kampanyanın 13. gününde hayırseverlerin sağladığı destek 8 milyon TL'yi aştı.

İYİLİK BAŞKENT’TEN DALGA DALGA YAYILIYOR

Sadece Başkent'ten değil tüm Türkiye'den 38 bin hayırseverin destek verdiği kampanya devam ederken, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 141 binin üzerinde kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konserve paketi satın alındı.

Halk Ekmek bünyesinde “www.afiyetver.com” adresi üzerinden sürdürülen kampanyada kredi kartıyla satın alınan 800 gramlık ya da paketin yarısı şeklinde hazırlanan kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konserveleri, Eylül ayından itibaren ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılacak.



HER İKİ KAMPANYADA TOPLAM YARDIM TUTARI 38 MİLYON TL

Ramazan Bayramı'nda “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyası kapsamında “Su Ver”, “Bilet Ver”, “El Ver” ve “İftar Ver” kampanyaları ile yapılan toplam yardım tutarı 29 milyon TL’yi geçerken, Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden devam eden “El Ver” kampanyası devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesi başlatılan “Afiyet Ver” kampanyası ile birlikte hayırseverler tarafından yapılan yardımların toplam tutarı ise 38 milyon TL’ye ulaştı.