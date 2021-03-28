İyilik Derneği Bangladeş'deki yangından etkilenen Arakanlılara yardım yolladı

İyilik Derneği, Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangından etkilenenlere acil yardım ulaştırdı.

İyilik Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Arakanlı mültecilerin geçmiş yıllarda barınma, gıda, temizlik yardımı, sağlık ve temel ihtiyaçlar gibi alanlarda binlerce ailenin yardım ulaştıran, pandemi süresince de desteklerini sürdüren dernek, büyük yangın felaketinde de ilk yardıma koşan kurumlardan birisi oldu.

Felaketin meydana geldiği Balukhali kampına ulaşan dernek ekipleri, felaketten etkilenen ailelere gıda, battaniye ile temel ihtiyaçlar gibi gerekli acil yardım malzemelerini ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin bölgedeki temsilcisi Abdullah Tin, felaket sonrası bölgede çalışmalara hemen başladıklarını belirtti.

Tin, kamptaki yangında birçok barınağın zarar gördüğünü ve çok fazla insanın hayatını kaybettiğini aktararak, "İyilik Derneği olarak bu felakette kamp sakinlerinin yanında yer alıyoruz. Aileleri ziyaret edip buradaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz, acil ihtiyaçları için onlara destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İyilik Derneği Genel Başkanı Mehmet Kayış ise ağır zulümler nedeniyle Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara olayların ilk başladığı günlerden itibaren destek olduklarını belirtti.

Binlerce insana düzenli yardımda bulunduklarını aktaran Kayış, "İyilik Derneği’nin bağışçıları, gönüllüleri ve iyilik neferleri olarak bu yangın felaketinden dolayı duyduğumuz üzüntü ile birlikte yine onlara destek olmaya, acılarını paylaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.