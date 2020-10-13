  • BIST 1.178
  • Altın 484,168
  • Dolar 7,8600
  • Euro 9,2839
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 9 °C
»

İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içenlere ceza yağdı

İZMİR'de, toplu taşıma sistemi İZBAN'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri ile ilgili başlatılan soruşturmada 2 şüpheli yakalandı.
İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içenlere ceza yağdı

Toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grubun çevreye verdiği rahatsız tepki çekti. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görüldü. Bu arada grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, davranış ve söylemleriyle çevresindekilere rahatsızlık veren bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmalarını isteyen tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.

12 BİN 974 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ 

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından polis ekipleri, İZBAN'da sigara içen şüphelilerin Cem K. ile Gökçen Ö.olduğunu saptadı. Cem K. ile Gökçen Ö.'ye Kabahatlar Kanunu kapsamında 6 bin 487'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir grup tarafından saldırıya uğrayan kişi karnından bıçaklandı11 Ekim 2020 Pazar 21:20
  • Pendik'te trafikte silah gösteren maganda yakalandı11 Ekim 2020 Pazar 16:49
  • Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı10 Ekim 2020 Cumartesi 18:26
  • 5 gündür aranıyordu, 200 metrelik uçurumda ölü bulundu10 Ekim 2020 Cumartesi 17:28
  • Hakkari'de kaçakçılık operasyonu10 Ekim 2020 Cumartesi 17:27
  • Maltepe'de 1 kişi silahlı saldırıda öldürüldü09 Ekim 2020 Cuma 23:54
  • İzmir'de, otomobilini uçuruma süren kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı09 Ekim 2020 Cuma 23:53
  • Beyaz eşya servisinin kamyonetindeki bakır boruları çaldılar09 Ekim 2020 Cuma 22:15
  • Evinde DEAŞ'lıların listesi ele geçirilen, örgütün istihbaratçısı hakim karşısına çıktı08 Ekim 2020 Perşembe 18:40
  • Eskişehir'de kız isteme kavgası: 4 yaralı08 Ekim 2020 Perşembe 18:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti