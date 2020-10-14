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İZBAN'daki insan yoğunluğu tedirgin ediyor

İzmir'de, gün içinde yüz binlerce kişinin kullandığı İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk, pandemi döneminde tedirginliğe yol açıyor. Vatandaşlar, sefer sayılarının artırılmasını istiyor.
İZBAN'daki insan yoğunluğu tedirgin ediyor

İzmir'de, kentin en büyük toplu taşıma ağlarından olan İZBAN'da, sabah ve akşam işe gidiş ve çıkış saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Kalabalıklar nedeniyle koronavirüsle mücadelede temel önlemlerden olan 'sosyal mesafe' kuralına uyulamıyor. Trenlerde yaşanan yoğunluk, vatandaşların cep telefonlarına yansıdı. Akşam saatinde çekilen görüntülerde, vatandaşların hemen hepsinin maske kuralına uyduğu, ancak sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. İzmirliler, yoğunluğu azaltmak için yetkililerden ek sefer koyulması talebinde bulundu.

Ek seferlerin yanı sıra vagon sayılarının artırılmasının yoğunluğu azaltacağını söyleyen Alaattin Erbaş (32), "Bu kalabalığın kontrolünün sağlanacağını düşünmüyorum. Çünkü İZBAN'da, turnikeden geçtikten sonra hiçbir önlem yok. Trene binişlerde sayıyı belirleyecek kimse bulunmuyor. Tabi ki bir durum bizi tedirgin ediyor. İnsanların da korkmasının doğal olduğunu düşünüyorum. Sefer sayılarının artması gerekiyor. Ne kadar fazla sefer yapılırsa, vagonlardaki yoğunluklar da azalır. Çünkü tren bekledikçe insan sayısı artıyor. İZBAN'ın yanı sıra sabah ve akşam saatlerinde belediye otobüslerinde de aynı manzaraları görebiliyoruz" dedi.

'ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR'

Bir kardeşini koronavirüse kurban veren, bir kardeşinin de yoğun bakımda olduğunu belirten Ayhan Şener (59), "Kalabalığı azaltmak için ek sefer konulabilir. Bunun dışında vagon sayısı arttırılabilir. Sosyal mesafeyi koruyacak şekilde önlem alınması gerekiyor. Bunun şakası yok. Bir kardeşimi kaybettim, biri de yoğun bakımda tedavi görüyor. Belki de haftaya çıkmayacak. Önlem alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kalabalık nedeniyle vatandaşların kendi araçlarına kullanmasıyla trafik yoğunluğunun oluştuğunu söyleyen Adalet Sevim (47), "İnsanlar; işe veya okula gidip geliyorlar. Mecbur oldukları için de İZBAN'a binmek zorundalar. Bu yüzden vagon sayıları arttırılabilir veya saatli çıkış uygulamasına geçilebilir. Sefer sayılarını arttırmak bu süreçte çözüm olabilir. İnsanlar da kendini korumak için toplu taşımadan kaçıp araçlarına yöneliyorlar ve bu yüzden trafik de artıyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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