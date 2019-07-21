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İzine 150 yıl sonra tekrar rastlanan bitki için özel çalışma

Giresun'da 150 yıl sonra yeniden tespit edilen "sarı dağ gülü" için hazırlanan plan kapsamında bitkinin artışı ve farklı habitatlara uyumu araştırılıyor.
İzine 150 yıl sonra tekrar rastlanan bitki için özel çalışma

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, DKMP ekipleri tarafından 2017 yılında Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sarı dağ gülü varlığının tespit edildiğini söyledi.

Kandazoğlu, 150 yıl sonra yeniden rastlanan bitkinin yayılış alanının belirlenmesi amacıyla Tür Koruma Eylem Planı hazırlandığını, ardından da yer tespitinin yapıldığını ifade etti.

Sarı dağ gülünü yerinde koruyarak türün kendini artırmasını izlediklerini vurgulayan Kandazoğlu, "Ayrıca fidanlık ortamına alarak dışarıda bu türün tohumundan veya kökünden üretilerek daha farklı yetişebileceği habitatlara transferini deniyoruz. Üç yıl sürecek çalışma neticesinde alacağımız sonuçlara göre, uygun bir metotla bu türle ilgili çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kandazoğlu, belirli dönemlerde arazide türün yayılışını kontrol ederek rapor düzenlediklerine işaret ederek, rapor doğrultusunda faaliyetleri sürdürdüklerini kaydetti.

Sarı dağ gülünü ticari amaçla sökenlere yüksek miktarda para cezası uygulanacağını dile getiren Kandazoğlu, biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında da ayrıca 64 bin lira para cezası olduğunu aktardı.

Türkiye'de 59 yaban hayatı geliştirme sahası bulunuyor

Türkiye'deki yaban hayatının izlenmesi noktasında tüm hayvanlar üzerinde izleme ve envanter çalışması da yaptıklarının altını çizen Kandazoğlu, ülke genelinde 59 yaban hayatı geliştirme sahası bulunduğunu söyledi.

Kandazoğlu, özellikle yaban keçisine yönelik yaptıkları sayımlarda yıllar itibariyle göreceli bir artış olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde ilk envanterimizi 2003 yılında yapmıştık. 2003 yılında 84 birey tespiti ile başladığımız yaban keçisi sayısının 2018 yılı itibarıyla binin üzerinde olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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