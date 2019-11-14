İzlanda maçı öncesi Milli Takım'da sakatlık şoku

EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızda, golcü futbolcu Cenk Tosun'dan kötü haber geldi.
Deneyimli golcü, sakatlığı sebebiyle İzlanda ve Andorra maçlarında forma giyemeyecek.
EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızda, golcü futbolcu Cenk Tosun'dan kötü haber geldi.
Deneyimli golcü, sakatlığı sebebiyle İzlanda ve Andorra maçlarında forma giyemeyecek.
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