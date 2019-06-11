İzlanda-Türkiye maçı muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

A Milli Takım kafilesinin İzlanda havaalanında saatlerce bekletilmesinin ardından kaptan Emre Belözoğlu'na yapılan terbiyesizlikle birlikte Türkiye ile İzlanda arasında ipler gerildi. Bu akşam oynanacak karşılaşmanın önemi bir kat daha arttı.

Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

İzlanda: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Sigurdsson, Skulason, Gudmundsson, Gunnarsson, Bjarnason, Sigurjonsson, Sigurdsson, Kjartansson.

Türkiye: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Dorukhan, Mahmut, İrfan Can, Cengiz, Kenan, Burak.