İzleyebileceğiniz en iyi 10 film

Sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlayacağı şu günlerde evlerinizde izleyebileceğiniz, dönemin en çok izlenen 10 filmi sizler için derledik.

Bu gece 00.00 itibariyle Başkent’te dahil olmak üzere 30 Büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere sokağa çıkma yasağı başlıyor. Bu durumda evde olanlar en iyi filmleri araştırmaya başladı. İşte sizler için listelediğimiz eskiden yeniye, komediden drama dönemine damga vurmuş en iyi filmlerden 10 tanesi.

AYLA (2017)

Dünya çapında ses getiren gerçek hikayeden esinlenmiş Türk filmidir. Kore savaşında Koreli küçük bir kızla Türk askerinin arasında geçenleri ve savaş bittikten yıllar sonra tekrar buluşmasını anlatır. Filmde sık sık izleyenlerin göz yaşlarını tutamadığı sahneler yer almaktadır.

DİRİLİŞ (2015)

Leonardo Dicaprio’ya en iyi erkek oyuncu Oscar ödülünü aldıran film olan Diriliş yine sinemaseverlerin başyapıt olarak değerlendirdiği yapımlardan biridir. 2015’de gösterime giren Western filmi ayılardan tarafından saldırıya uğradıktan sonra ölüme terk edilen adamın hayatta kalma mücadelesini anlatır.

Pİ’NİN YAŞAMI (2012)

2012 yılı macera filmi olan Pİ’nin Yaşamı yine sinema severlerin izlemeye doyamadığı filmlerden biridir. Okyanus’ta küçücük bir teknede kaplanla birlikte yaşamak zorunda kalan gencin hayatta kalma çabasını anlatan film doğa güzelliğini gösterdiği sahnelerle de dikkat çekiyor.

ZİNCİRSİZ - DJANGO (2012)

Western severlerin son yıllarda izlediği en iyi filmlerden biri olan başrolünde Leonardo Dicaprio ve Jamie Foxx oynadığı Zincirsiz , 1800’lü yılların sonlarında Amerika’da Afrika kökenlilerin yaşamlarının zorluğunu, köleliği konu alan filmlerden biridir. Yazan yöneten Quentin Tarantino ’dur.

AV MEVSİMİ (2010)

Türk sinemasının önemli isimlerinden Şener Şen, Çetin Tekindor ve Cem Yılmaz’ı bir araya getiren 2010 yapımı Av Mevsimi filmi bir cinayetin aydınlatılmasını konu alır. Film gerek sahneleri gerek müziğiyle yayınlandığı yıla damga vurmuştur.

HACHİKO (2009)

Başrolünde Richard Gere’in oynadığı filmde bir profesörün Hachiko cinsi köpeğiyle duygusal ilişkisi anlatılmaktadır. Gerçek hikâyeden esinlenen filmle profesör köpeği tren istasyonunda bulur ve sahiplenir. Yıllarca süren bu ilişki profesörün bir gün tren istasyonuna dönmemesiyle dramatik hale gelir. Hachiko günlerce hatta aylarca sahibini aynı noktada beklemiştir.

YEŞİL YOL (1999)

1999 yılında Tom Hanks ve Michael Clarke Duncan’ın başrollerini paylaştığı Yeşil Yol filmi aslında işlemediği bir cinayet suçundan hapse atılan iri yarı bir adamın hikayesini anlatır. Görünüşte korkutucu olan bu adam aslında doğa üstü güçlere sahip ve ince ruhlu birisidir. İzleyenlerin gözyaşlarına hakim olamadığı bir filmdir.

ESRATİN BEDELİ (1994)

Bugüne dek sinema eleştirmenlerinin en iyi film sıralamasında başlarda saydığı filmlerden biri olan 1994 yapımı Esaretin Bedeli filmi tekrar tekrar izlenebilecek filmlerden birisi. Haksız yere hapse düşen birinin kurtulma mücadelesini ve yaşadıklarını dramatik şekilde anlatan film bir başyapıt niteliğinde.

ÇAĞRI (1975)

Yine bir baş yapıt filmlerden İslamiyet ’in doğuşunu anlatan ders niteliğindeki Çağrı filmi. 1976 yapımı dünyaca ünlü oyuncuların oynadığı film özellikle Ramazan aylarında vazgeçilmezlerden biridir.

CANIM KARDEŞİM (1973)

1973 yılında yönetmenliğini Ertem Eğilmez ’in üstlendiği Canım Kardeşim filmi Yeşilçam’ın başyapıtları arasında yer almaktadır. Tarık Akan ve Halit Akçatepe’nin başrollerini paylaştığı film dönemine damga vuran dram filmlerinden birisidir.

HABERMERKEZİ/ Gazeteilksayfa.com