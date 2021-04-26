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İzmir açıklarında 137 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Foça, Dikili ve Çeşme ilçesinde iki gün içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 137 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir açıklarında 137 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22 Nisan saat 07.40 sularında  Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 kaçak göçmeni kurtardı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 23 Nisan saat 02.55 sularında Dikili ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber tekne içerisindeki  8 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler yine aynı bölgede saat  03.44 ve 17.35 sularında Denizköy açıklarında lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 78 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 23 Nisan saat 01.20 sularında Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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