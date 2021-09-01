İzmir açıklarında 166 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 166 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Ağustos saat 09.20 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler bahse konu lastik bot içerisindeki 36 kaçak göçmeni kurtardı. Aynı gün içerisinde yine Dikili açıklarında lastik bot içerisinde denizde sürüklenen 33 kaçak göçmen ile Çeşme açıklarında 36 kaçak göçmen ekipler tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 29 Ağustos günü Dikili açıklarında 8, Seferihisar ilçesi açıklarında 53 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.