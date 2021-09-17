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İzmir açıklarında 34 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ve Çeşme açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
İzmir açıklarında 34 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 06.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler lastik bottaki 24 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler, öte yandan aynı gün içerisinde saat 21.40'ta Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botun olduğu ve içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 10 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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