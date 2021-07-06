  • BIST 1.382,580
  • Altın 501,80
  • Dolar 8,6500
  • Euro 10,2300
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

İzmir açıklarında 58 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Seferihisar ve Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 58 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
İzmir açıklarında 58 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.00 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 40 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün saat 04.40 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay merkezli 6 ilde hırsızlık şüphelilerine operasyon: 25 gözaltı06 Temmuz 2021 Salı 19:35
  • Küçükçekmece'de baskında 3 kamyon kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi06 Temmuz 2021 Salı 18:38
  • Kayseri'de DEAŞ üyesi 2 kadın yakalandı06 Temmuz 2021 Salı 18:37
  • Sörf malzemesi hırsızlığı şüphelileri: Çöpe atılacak zannettik, çalmadık06 Temmuz 2021 Salı 17:40
  • Geri gönderme merkezindeki 16 kaçak göçmen, kendilerine verilen sabunları yuttu06 Temmuz 2021 Salı 17:40
  • 126 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı05 Temmuz 2021 Pazartesi 23:47
  • Jandarmadan uyuşturucu operasyonu05 Temmuz 2021 Pazartesi 21:02
  • Düğündeki cinayetin şüphelisi yakalandı05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:43
  • 'Bataklık' soruşturmasında FETÖ izi05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:39
  • İzmir'de yakalanan FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti