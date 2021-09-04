İzmir açıklarında 63 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ve Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 63 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 Eylül saat 08.57'de Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından bir grup kaçak göçmenin olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, ayrıca 3 Eylül saat 01.00 sıralarında Foça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 59 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.