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İzmir açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 51 FETÖ üyesi yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyeliğinden arama kaydı bulunan ve mahkemeleri devam eden 51 kişi yakalandı.
İzmir açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 51 FETÖ üyesi yakalandı

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Çandarlı Körfezi Kız Kulesi Adası açıklarında bir tekneyi durdurdu.

Durdurulan teknede, yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 51'i Türk vatandaşı, 3'ü Suriye uyruklu 54 kişi yakalandı.

51 Türk vatandaşının yapılan sorgulamalarında; 13'ünün "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı, 38'inin ise aynı suçtan mahkemelerinin devam ettiği tespit edildi.

Suriye uyruklu 3 kişi ile diğer 51 kişi işlemleri için Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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