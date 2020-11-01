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İzmir Adliyesi’nde zarar gören birimler taşınıyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen cuma meydana gelen depremin ardından yetkililerin hasar tespit çalışmalarına başladığını ve ek hizmet binasındaki birimlerin Bölge Adliye Mahkemesi’ne nakledileceğini açıkladı.
İzmir Adliyesi’nde zarar gören birimler taşınıyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, adliyede herhangi bir can kaybının olmadığının altı çizilirken, Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi yetkililerinden oluşan uzman heyet tarafından hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Ana hizmet binasındaki E ve F bloklarının tedbiren kapatıldığı, diğer 6 blokta ise önemli yapısal hasar bulunmadığı, yüzey hasarlarının ise giderilerek, bu alanların çok kısa sürede hizmet vermeye devam edebileceği açıklandı.

E ve F bloklarının yanı sıra Asliye Hukuk ve Aile Mahkemeleri’nin faaliyet gösterdiği ek hizmet binasının kapatılarak, buradaki mahkeme ve birimlerin yarından itibaren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi hizmet binasına nakline karar verildiği açıklanırken, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından da duruşmaların on beş gün süreyle ertelenmesi hususunun ilgili mahkeme hakimi tarafından takdir edilmesi yönünde tavsiye kararı alındığı belirtildi. Yarından itibaren çalışanların esnek mesai sistemine geçeceği de açıklamalarda yer aldı.

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