  • BIST 1.358
  • Altın 464,956
  • Dolar 7,8877
  • Euro 9,5666
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yağış ve fırtına uyarısı

İzmir'in güneyinde, Aydın ve Muğla çevrelerinde yarın çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege ve Akdeniz Bölgesi ile Marmara'nın batısında yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa, Denizli, Antalya ile Isparta ve Kırklareli'nin batısı, Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, Ege ve Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde yarın rüzgarın kuvvetli (50-70 kilometre/saat) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojik hadiseler sonucu meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti11 Aralık 2020 Cuma 15:15
  • Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi11 Aralık 2020 Cuma 15:14
  • Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan bakkala 31 yıl hapis11 Aralık 2020 Cuma 15:13
  • İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yağış ve fırtına uyarısı11 Aralık 2020 Cuma 15:12
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: AB liderleri Türkiye-AB ilişkilerini tıkamaya yönelik hiçbir girişime geçit vermemeli11 Aralık 2020 Cuma 15:11
  • Ölü bulunan Rus güzellik uzmanının tırnak altından alınan doku örnekleri incelenecek11 Aralık 2020 Cuma 14:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir11 Aralık 2020 Cuma 14:37
  • Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur için dua edildi11 Aralık 2020 Cuma 14:24
  • Türk iş adamının BAE'de 3 yıldır tutukluluğuna ilişkin suç duyurusunda bulunuldu11 Aralık 2020 Cuma 14:22
  • Antalya'da sağanak, dolu ve kar etkili oldu11 Aralık 2020 Cuma 14:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti