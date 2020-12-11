İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yağış ve fırtına uyarısı

İzmir'in güneyinde, Aydın ve Muğla çevrelerinde yarın çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege ve Akdeniz Bölgesi ile Marmara'nın batısında yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa, Denizli, Antalya ile Isparta ve Kırklareli'nin batısı, Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, Ege ve Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde yarın rüzgarın kuvvetli (50-70 kilometre/saat) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojik hadiseler sonucu meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.